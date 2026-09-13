Китай начал ограничивать Россию: в ГУР рассказали о серьезных проблемах с производством реактивных дронов

Флаг Китая / © Reuters

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Украина знает предприятия и компании, участвующие в производстве российских беспилотников, однако часть из них расположена на расстоянии от украинской границы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает РБК-Украина.

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«Мы знаем все предприятия и компании, вовлеченные в производство, в том числе совместное производство с китайскими компаниями. Но, к сожалению, многие находятся далеко от нашей границы — более 2000 километров», — сказал представитель ГУР.

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В то же время, по словам Скибицкого, международные санкции уже привели к проблемам в России с получением реактивных двигателей для импортируемых из Китая беспилотников.

Он отметил, что Китай осознает возможные последствия, риски и проблемы для собственной промышленности, которые могут возникнуть из-за продолжающихся поставок соответствующей продукции в РФ. Речь идет, в частности, о химических элементах и электронных компонентах.

«ГУР владеет официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ к министру обороны РФ по поводу серьезных проблем с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна.

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Мы ранее информировали, что Китай официально просил Украину не наносить удары по территории России, где будет находиться его делегация.

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