Российские "Шахеды" ведут в США, Китай и Японию: что обнаружили украинские специалисты

Что внутри российских «Шахедов» / © ГУР Минобороны

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Украинские специалисты изменили подход к исследованию российских реактивных дронов и перешли от обычного изучения деталей к тотальному учету каждого элемента. Так удалось отследить, что в российских реактивных «Шахедах» есть детали из США, Китая, Тайваня, Германии и Японии.

Об этом журналистке ТСН Елене Черняковой сообщил советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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Российские реактивные «Шахеды» исследуют и ведут их учет в Украине: первые подробности

Разговор с Владиславом Власюком состоялся на санкционном форуме 10 сентября в Киеве, на котором присутствовали представители 19 стран, в частности, ЕС, США, Норвегии и Великобритании.

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По его словам, теперь в Украине фиксируют все, что залетает в наше воздушное пространство. Все детали и «Шахеды» подсчитывают, вносят в базы данных серийные номера каждой отдельной запчасти.

Ожидается, что сформированные датасеты позволят оперативно обнаруживать и перекрывать новые цепочки поставок для вражеского вооружения.

«Мы сейчас уже перешли к такой модели, когда все, что летит у нас, фиксируется —каждая деталь с серийным номером. Мы верим, что такие датасеты серийных номеров компонентов должны помочь быстрее отслеживать цепочки поставок соответствующих припасов», — говорит Власюк.

Ситуация с электроникой во вражеских беспилотниках остается предсказуемой — в отдельных образцах находят чуть менее 100 компонентов иностранного происхождения. География деталей традиционна: США, Китай вместе с Тайванем, Германия и Япония. Никаких новых источников пока не зафиксировано.

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«Поэтому мы в очередной раз и прямо на этом мероприятии также обращаем внимание партнеров, передаем эту всю информацию, обращаем внимание на возможность, во-первых, внесения в санкции всех российских производителей и переработчиков. Во-вторых — всех поставщиков», — объясняет Власюк.

Как пояснил Власюк, среди контрагентов есть как относительно давние компании, так и фирмы-однодневки. Поскольку санкционные ресурсы небезлимитны, важно точечно определять, на кого именно целесообразно тратить этот потенциал.

Кроме того, в Офисе Президента призвали партнеров активнее приобщаться вместе со своими правоохранительными органами и компаниями-производителями электроники, чтобы эффективнее контролировать конечное движение собственной продукции.

Реактивные «Шахеды»: последние новости

Напомним, появление в России новых модификаций «Шахедов» с реактивными двигателями существенно усложнило работу украинской противовоздушной обороны. Главная сложность в перехвате таких беспилотников заключается в том, что они летят значительно быстрее и выше предыдущих версий. Из-за новой тактики врага по запуску нескольких дронов в час в Украине срочно ищут дополнительные решения для их уничтожения.

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По словам стрелка-зенитчика Отдельной президентской бригады Олега «Вирджинии», высотный полет реактивного дрона легче обнаружить локационно, но его труднее достать. А обычные «Шахеды» летят ниже, из-за чего их сложнее обнаружить, но гораздо проще сбить.

Несмотря на эти вызовы, украинские военные уже приспособились к действиям врага и имеют успехи. К ликвидации новых целей привлекают авиацию, а также пилотов дронов, которые перехватывают реактивные беспилотники еще вблизи границы.

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