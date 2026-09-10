Содержит 20 небоскребов: на дне океана разглядели гигантскую аномалию

База инопланетян на дне океана / Реконстукция ИИ / © Фото из открытых источников

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Самопровозглашенный исследователь неопознанных летающих объектов Скотт Уоринг разглядел на глобальных картах морского дна огромную прямоугольную аномалию . Она имеет длину около 10 миль, ширину 4 мили и невероятно напоминает искусственно созданный объект.

Об этих необычных подводных находках пишет Daily Mail.

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Таинственная база пришельцев под водой

Исследователь обнаружил эту формацию при изучении карт проекта Seabed 2030, оценив ее залегание на глубине 15-25 км под морским дном. По его убеждению, такие колоссальные размеры и необычная форма исключают вероятность естественного геологического образования.

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«Эта инопланетная база выглядит чисто и ухоженно», — написал уфолог, допустив постоянное присутствие жителей.

На своем канале Скотт Уоринг также добавил, что внутри этой структуры легко могло бы поместиться 20 небоскребов размером с Эмпайр-стейт-билдинг. Конечно, пока не существует никаких официальных подтверждений или детальных гидролокационных снимков, доказывающих искусственное происхождение этой глубоководной аномалии.

"Это настолько огромное образование, что внутри него мог бы жить целый город", - восторженно поделился энтузиаст.

Затонувший город у берегов Кубы

На этой же неделе уфолог отчитался еще об одной находке, напоминающей остатки утраченной цивилизации к западу от побережья Кубы . На океаническом дне он заметил серию слабых параллельных линий, пересекающихся на площади 7 или 8 миль в одном направлении и 3 мили в другом.

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«В этом месте очень много правильных геометрических фигур , указывающих на разумное создание чего-то на дне», — отметил исследователь.

Он склоняется к мнению, что эти подводные развалины принадлежат древней человеческой цивилизации, ведь их дизайн выглядит довольно примитивно. Загадочная структура очень напоминает легендарную Атлантиду , которая могла быть построена на коралловом рифе и впоследствии уйти под воду.

«Землетрясение могло встряхнуть его настолько сильно, что коралл мог просто обрушиться сам на себя, и весь остров утонул бы», — объяснил свою теорию Скотт Уоринг.

Напомним, новый снимок марсохода NASA спровоцировал споры о развалинах инопланетной цивилизации . Скотт Уоринг считает, что это руины сооружения с дверным проемом, похожего на старинное жилище разумных существ.

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