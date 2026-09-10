Сальмонеллез в Namelaka: санврач рассказал, почему на самом деле закрылось известное заведение в Киеве

Намелака в Киеве

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Появились новые детали отравления в кондитерской Namelaka в Киеве. После обнаружения сальмонеллеза медики обследуют весь коллектив — более 100 человек. Уже известно, каким образом диагностировали инфекцию и действительно ли пострадали среди посетителей.

Главный государственный санитарный врач Сергей Чумак рассказал ТСН.ua о деталях вспышки инфекции.

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Хронология выявления инфекции

По его словам, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней получил первое экстренное сообщение о гастроэнтероколите в последний день лета. Человек был срочно госпитализирован.

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«3 сентября получили результат лабораторного исследования: у больного обнаружили сальмонеллез. В ходе сбора информации было установлено, что пациент работает в упомянутом заведении питания. А второе срочное сообщение мы получили 4 сентября. В больницу попал еще один работник кондитерской, и у него был диагностирован сальмонеллез. А после выезда на место сбора информации было установлено, что в заведении работает более 100 человек. Руководству было предложено всех работников обследовать сальмонеллезом», — рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак.

В первый день пришли 10 человек, которые были на смене, и уже обследованы почти все работники.

Большинство инфицированных не имели симптомов

«По состоянию на 9 сентября выявлено 10 работников заведения, у которых был положительный возбудитель сальмонеллеза. Хотя при общении у них никаких симптомов болезни не было, то есть они были только носителями инфекции», — объясняет специалист.

К этому он добавляет, что диагноз может поставить семейный врач, поэтому лабораторные результаты были направлены семейным врачам по месту жительства, а это Киев и Киевская область.

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«Сейчас от семейных врачей мы начали получать срочные сообщения об этих случаях. По состоянию на вчера 5 работникам был поставлен диагноз — заболевание сальмонеллезом, кроме того, два человека оказались носителями бактерий сальмонеллы. То есть, им нужно пройти соответствующее лечение и только после повторного обследования их можно допускать к работе», — рассказывает главный санврач Киева.

Заведение приостановило работу, продолжаются проверки

Он добавляет, что после первых случаев обнаружения болезни владельцы закрыли заведение самостоятельно.

«Они пошли на сотрудничество, потому что хорошо понимают, чем это могло бы закончиться. И это действительно было правильным решением, чтобы остановить вспышку инфекции. Получив 5 подтвержденных случаев сальмонеллеза, мы официально уведомили Госпродпотребслужбу о вспышке инфекции. Теперь они должны в рамках внеплановых мер осуществлять надзор и контроль за ситуацией», — говорит Сергей Чумак.

Главный санитарный врач Киева не подтверждает информацию, что среди заболевших были посетители заведения.

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«Нам не поступало никаких сообщений о больных сальмонеллезом среди посетителей. Пока это касается только работников кондитерской. А это могут быть официанты, повара и другой персонал, обеспечивающий работу заведения», — заключает главный санврач Киева.

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