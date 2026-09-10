Научили ходить и даже летать: под Киевом семья воспитала птенца аиста, выпавшего из гнезда (видео)

Птенец аист

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В пригороде Киева семья воспитала птенец аиста, выпавшего из гнезда. Малыша назвали Гавриилом, выкормили, научили ходить и даже летать. Люди очень полюбили птицу, а тот привык к ним: черногуз провожал своих на работу и летал над головами, когда те шли в магазин.

Каждый этап жизни питомца — сняли. И видео семьи стало очень популярным в сети. Впрочем, месяц назад аисты улетели из Украины на Юг. Как сложилась судьба Гавриила, каких родителей он, в конце концов, выбрал — родных или вырастивших корреспондентка ТСН Нелли Ковальская рассказала.

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Она до сих пор не знает, кого легче воспитывать — ребенка или птицу. Алена — многодетная мать: у нее трое сыновей и аист. Которого она усыновила — совершенно случайно, но полюбила, как родного.

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Эта история началась около семи лет назад. Их село не было популярно у аистов — слишком близко к шумной столице.

Семья воспитала птенец аиста

«Это же аисты, их уже не заставишь поселиться. У нас много соседей, там поставили место, кружочек, видите ли, с учетом того, что

вроде бы… Там у нас есть несколько мест, там приезжал кран», — рассказывает женщина.

Алена, наглядевшись на соседей, тоже решила, что хочет, чтобы красивые белые птицы поселились рядом. И тоже пригласила кран, чтобы обустроить место для гнезда на столбе. Пара аистов — прилетела в их дом в тот же вечер.

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«И кран это еще спускается, уезжает, и эта пара аистов вечер, уже такой вечер, и они начинают носить палочки, носить, мстить гнездо», — вспоминает женщина.

Жизнь первой пары аистов была драматичной — самка потеряла крыло, а впоследствии погибла. Самец нашел другую невесту. В этом году они, как всегда, прилетели весной. В мае у них вылупились трое птенцов.

«Я знаю, как они там пищат, когда рождаются. Я еще мужчине позвонила, говорю, о, уж малыш родился, уже пищат», — говорит женщина.

Через несколько дней такой же писк Алена услышала не сверху, а — из собственного цветника. Малыша сразу поселили в доме. И назвали Гавриилом. Птенец оказался удивительно коммуникабельным

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Первые пару недель птица имела проблемы с аппетитом, но впоследствии — начала хорошо есть и быстро — расти.

На этом этапе к воспитанию аиста присоединился младший сын Алены, пятилетний Ивасик. Именно Иван отвечал за то, чтобы меню Гавриила было разнообразным.

Аист на крыше

Но сложнее всего началось, когда аисту пришло время — учиться ходить и летать. Он сделал это гораздо позже братьев, которые остались в гнезде и которые воспитывали родители-аисты.

Сначала он словно подпрыгивал на длинных ногах, впрочем, взлететь не получалось. А однажды утром Алена вышла на крыльцо с утренним кофе и увидела Гавриила на крыше сарая.

«Гавриил, не делай маме нервы, иди сюда! Ой! А как он слезет оттуда, зай?! Улетит! А как туда попал? О! гаврюша! Лети», — говорит женщина.

Муж Алены Оскар говорит, пришлось успокаивать жену, чтобы не мешала птице своей заботой:

«Зая, может, ты залезешь на крышу, поможешь ему?».

«И еще это жара такая была, 40 градусов жары, он же без воды, все. А, я ему рыбку туда бросала. Да, он ел ее, но по опыту, который мы уже имеем за годы, сколько у нас большие, родители очень часто сидят где-то неподалеку, А детеныша ловят волну и подпрыгивают. И тем самым они иногда их не кормят. Выманивают», — рассказывает женщина.

Наконец аист полетел. Он на днях пропадал на болотах у деревни. Но каждый раз — возвращался домой. За домашним лакомством и объятиями.

В какой-то момент в семье даже начали нервничать, что птица станет — домашней.

«Переживали за это. Все переживали, я не переживала. Станет и станет. У меня был вопрос, где он будет жить? Хожу и смотрю, где он будет жить? Это же вопрос очень важный».

Впрочем, искать зимний дом для Гавриила не пришлось. В середине августа — в теплые края отлетели его братья. Родители при этом остались.

Две недели родители ждали, пока их уже сильный аист — наберется сил и решится таки — улететь с ними.

«Я думала, они за ним не придут. Я надеюсь, что это как раз так и получилось, что все-таки они его забрали. Раньше они так долго никогда не были, никогда они так долго не были на нашем гнезде. Всегда уже все, конец июля они уже потихоньку, в августе все, а тут целые августовские родители каждый день прилетали, прилетали, прилетали», — рассказывает женщина.

Аисты отправились на юг — в последние дни лета. Алена и Оскар говорят: теперь будут ждать весны. Верят — их птенчик вернется:

«Вы знаете, на удивление, сколько лет идет война, то аисты возвращаются и высиживают птенцов, они не убегают, жизнь продолжается».

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