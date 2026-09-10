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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
4 мин

Научили ходить и даже летать: под Киевом семья воспитала птенца аиста, выпавшего из гнезда (видео)

История о людях и птице, которую они усыновили.

Автор публикации
Нелли Ковальская
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Птенец аист

Птенец аист

В пригороде Киева семья воспитала птенец аиста, выпавшего из гнезда. Малыша назвали Гавриилом, выкормили, научили ходить и даже летать. Люди очень полюбили птицу, а тот привык к ним: черногуз провожал своих на работу и летал над головами, когда те шли в магазин.

Каждый этап жизни питомца — сняли. И видео семьи стало очень популярным в сети. Впрочем, месяц назад аисты улетели из Украины на Юг. Как сложилась судьба Гавриила, каких родителей он, в конце концов, выбрал — родных или вырастивших корреспондентка ТСН Нелли Ковальская рассказала.

Она до сих пор не знает, кого легче воспитывать — ребенка или птицу. Алена — многодетная мать: у нее трое сыновей и аист. Которого она усыновила — совершенно случайно, но полюбила, как родного.

Эта история началась около семи лет назад. Их село не было популярно у аистов — слишком близко к шумной столице.

Семья воспитала птенец аиста

Семья воспитала птенец аиста

«Это же аисты, их уже не заставишь поселиться. У нас много соседей, там поставили место, кружочек, видите ли, с учетом того, что

вроде бы… Там у нас есть несколько мест, там приезжал кран», — рассказывает женщина.

Алена, наглядевшись на соседей, тоже решила, что хочет, чтобы красивые белые птицы поселились рядом. И тоже пригласила кран, чтобы обустроить место для гнезда на столбе. Пара аистов — прилетела в их дом в тот же вечер.

«И кран это еще спускается, уезжает, и эта пара аистов вечер, уже такой вечер, и они начинают носить палочки, носить, мстить гнездо», — вспоминает женщина.

Жизнь первой пары аистов была драматичной — самка потеряла крыло, а впоследствии погибла. Самец нашел другую невесту. В этом году они, как всегда, прилетели весной. В мае у них вылупились трое птенцов.

«Я знаю, как они там пищат, когда рождаются. Я еще мужчине позвонила, говорю, о, уж малыш родился, уже пищат», — говорит женщина.

Через несколько дней такой же писк Алена услышала не сверху, а — из собственного цветника. Малыша сразу поселили в доме. И назвали Гавриилом. Птенец оказался удивительно коммуникабельным

Первые пару недель птица имела проблемы с аппетитом, но впоследствии — начала хорошо есть и быстро — расти.

На этом этапе к воспитанию аиста присоединился младший сын Алены, пятилетний Ивасик. Именно Иван отвечал за то, чтобы меню Гавриила было разнообразным.

Аист на крыше

Аист на крыше

Но сложнее всего началось, когда аисту пришло время — учиться ходить и летать. Он сделал это гораздо позже братьев, которые остались в гнезде и которые воспитывали родители-аисты.

Сначала он словно подпрыгивал на длинных ногах, впрочем, взлететь не получалось. А однажды утром Алена вышла на крыльцо с утренним кофе и увидела Гавриила на крыше сарая.

«Гавриил, не делай маме нервы, иди сюда! Ой! А как он слезет оттуда, зай?! Улетит! А как туда попал? О! гаврюша! Лети», — говорит женщина.

Муж Алены Оскар говорит, пришлось успокаивать жену, чтобы не мешала птице своей заботой:

«Зая, может, ты залезешь на крышу, поможешь ему?».

«И еще это жара такая была, 40 градусов жары, он же без воды, все. А, я ему рыбку туда бросала. Да, он ел ее, но по опыту, который мы уже имеем за годы, сколько у нас большие, родители очень часто сидят где-то неподалеку, А детеныша ловят волну и подпрыгивают. И тем самым они иногда их не кормят. Выманивают», — рассказывает женщина.

Наконец аист полетел. Он на днях пропадал на болотах у деревни. Но каждый раз — возвращался домой. За домашним лакомством и объятиями.

В какой-то момент в семье даже начали нервничать, что птица станет — домашней.

«Переживали за это. Все переживали, я не переживала. Станет и станет. У меня был вопрос, где он будет жить? Хожу и смотрю, где он будет жить? Это же вопрос очень важный».

Впрочем, искать зимний дом для Гавриила не пришлось. В середине августа — в теплые края отлетели его братья. Родители при этом остались.

Две недели родители ждали, пока их уже сильный аист — наберется сил и решится таки — улететь с ними.

«Я думала, они за ним не придут. Я надеюсь, что это как раз так и получилось, что все-таки они его забрали. Раньше они так долго никогда не были, никогда они так долго не были на нашем гнезде. Всегда уже все, конец июля они уже потихоньку, в августе все, а тут целые августовские родители каждый день прилетали, прилетали, прилетали», — рассказывает женщина.

Аисты отправились на юг — в последние дни лета. Алена и Оскар говорят: теперь будут ждать весны. Верят — их птенчик вернется:

«Вы знаете, на удивление, сколько лет идет война, то аисты возвращаются и высиживают птенцов, они не убегают, жизнь продолжается».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЭКСТРЕНО! УЖАСНОЕ попадание В КИЕВЕ! ШОК из КАНАДЫ от Зеленского! | ТСН День 10 сентября

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