Его фрагменты обнаружили по всему миру: учёные показали истинные масштабы суперконтинента Гондвана

Гондвана занимала до 80 % суши Земли — новое исследование / © Getty Images

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Учёные воссоздали масштабы древней Гонванды, существовавшей около 550 миллионов лет назад. Новые данные свидетельствуют о том, что суперконтинент был значительно больше, чем считалось ранее, и мог охватывать около 80% тогдашней суши Земли.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Гондвана объединяла территории, на которых сегодня расположены Южная Америка, Африка, Аравия, Мадагаскар, Индия, Австралия и Антарктида. Ранее учёные оценивали её площадь примерно в 64% от всей суши и 19% от общей поверхности планеты.

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Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что в предыдущих расчетах не учитывалась часть древних фрагментов земной коры. Они плохо сохранились и в настоящее время скрыты в более молодых горных структурах, из-за чего их было сложно идентифицировать и связать с Гондваной.

Что удалось обнаружить учёным

Команда специалистов Китайской академии геологических наук под руководством Тао Ванга проанализировала геохимические данные о 25 346 магматических породах, собранные исследователями из разных стран мира.

В результате учёные обнаружили фрагменты, которые когда-то, возможно, были частью Гонванды, на территории современной Юго-Восточной Азии, Центральной Европы и юго-востока Северной Америки.

Давно исчезнувший суперконтинент Гондвана. Фото: V West, A Wang, Tao и др., 2026. Science Advances

С учётом этих участков доля Гондваны увеличилась примерно до 80% суши Земли того времени. Исследователи называют и эту оценку консервативной, поскольку некоторые компоненты до сих пор не учтены.

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Это имеет значение для давнего спора о том, можно ли считать Гондвану полноценным суперконтинентом. Общепринятым порогом для такого статуса считается около 75% континентальной суши. По новым подсчётам, Гондвана превышала этот порог.

Давно исчезнувший суперконтинент Гондвана. Фото: V West, A Wang, Tao и др., 2026. Science Advances

Гондвана могла повлиять на развитие жизни

Размеры древнего массива также могут помочь объяснить процессы, происходившие на Земле примерно 550–500 миллионов лет назад. Именно на этот период приходится кембрийский взрыв — резкое увеличение разнообразия сложных форм жизни около 541 миллиона лет назад.

Учёные отмечают, что циклы образования и распада суперконтинентов могли влиять на уровень моря, процессы в мантии Земли и состав атмосферы. Ранее Гондвану считали недостаточно большой для столь масштабного влияния.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по прогнозам ученых, к 2100 году засушливые зоны расширятся более чем на 40% суши Земли, охватив дополнительную территорию размером с целый Алжир.

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