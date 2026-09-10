- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 3 мин
Почти половина украинских подростков не умеет нормально читать: шокирующие результаты PISA
Около 45% украинских 15-летних подростков не достигли базового уровня читательской грамотности. Результаты PISA-2025 свидетельствуют о том, что образовательные потери после пандемии и начала полномасштабной войны остаются значительными.
У украинских детей заметили серьезные проблемы с образованием. В частности, у подростков есть проблемы с чтением и пониманием текста. Масштаб ситуации по всей стране действительно впечатляет.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования качества образования PISA-2025.
Почти половина 15-летних подростков имеет проблемы с чтением
Качество знаний украинских школьников остается на уровне 2022 года. К показателям 2021 года — до пандемии коронавируса и началу полномасштабной войны — вернуться не удалось. В рамках исследования качества образования PISA проверяли умение подростков применять полученные знания в реальной жизни.
В тестировании приняли участие почти 9 тысяч 15-летних украинских учеников и студентов из 297 учебных заведений в 17 областях страны.
Наибольшее беспокойство специалистов вызывает состояние читательской грамотности: почти 45% украинских подростков не смогли преодолеть базовую отметку. Эти дети обычно могут считать только буквальное содержание коротких и простых текстов. В то же время, выявление неочевидных связей, восприятие сложных смысловых структур или формулирование собственного вывода становятся для многих из них непосильной задачей.
Необходимую базу по чтению — второй уровень — продемонстрировали 55% школьников, набрав для страны средний результат в 418 баллов. Они уверенно определяют главную мысль, находят необходимые факты в тексте и связывают фрагменты между собой.
А вот высоких ступеней мастерства достиг только 1% подростков. Такой высокий показатель означает умение критически оценивать надежность источников, замечать манипуляции и пристрастность авторов, а также свободно анализировать противоречивые материалы.
Кроме того, исследование зафиксировало ощутимый гендерный разрыв в чтении: девочки существенно опередили мальчиков, набрав в среднем 434 балла против 402.
Есть вызовы и по другим предметам. По математике средний балл Украины составляет 431: базовый предел прошли 54% подростков, в то время как 46% с задачами не справились.
Чуть лучше дела в области естественных наук — 448 баллов в среднем по стране. Здесь минимальную норму выполнили 65% школьников, а 35% остались вне ее.
Главное позитивное наблюдение аналитиков — отсутствие статистически значимого ухудшения знаний по сравнению с 2022 годом по всем трем направлениям. Падение результатов удалось притормозить, хотя образовательный провал относительно уровня 2018 года до сих пор остается глубоким.
В 2018 году показатели Украины были заметно выше: 466 баллов по чтению (против нынешних 418), 453 балла по математике (против 431) и 469 баллов по естественным наукам (против 448).
Из-за пандемии коронавируса и войны образовательные потери украинских детей остаются крайне большими.
Изменения в детсадах с 2026 года
Напомним, с сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей 5–6 лет в учреждениях дошкольного образования. По данным заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой, к этому нововведению уже готово более 75% украинских детсадов.
Занятия смогут проводить воспитатели с соответствующими дипломами, привлеченные учителя школ, частные заведения или ФЛП. В случае отсутствия специалиста в общине обучение организуют дистанционно: педагог будет преподавать онлайн, а воспитатель будет оставаться с детьми в группе.
Главная цель инициативы — не обеспечить свободное владение языком, а заинтересовать им ребенка, объяснить его назначение и предоставить базовые знания для дальнейшего обучения в школе.