Почти половина украинских подростков не умеет нормально читать: шокирующие результаты PISA

Подростки в Украине имеют проблемы с чтением / © Pexels

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У украинских детей заметили серьезные проблемы с образованием. В частности, у подростков есть проблемы с чтением и пониманием текста. Масштаб ситуации по всей стране действительно впечатляет.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования качества образования PISA-2025.

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Почти половина 15-летних подростков имеет проблемы с чтением

Качество знаний украинских школьников остается на уровне 2022 года. К показателям 2021 года — до пандемии коронавируса и началу полномасштабной войны — вернуться не удалось. В рамках исследования качества образования PISA проверяли умение подростков применять полученные знания в реальной жизни.

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В тестировании приняли участие почти 9 тысяч 15-летних украинских учеников и студентов из 297 учебных заведений в 17 областях страны.

Наибольшее беспокойство специалистов вызывает состояние читательской грамотности: почти 45% украинских подростков не смогли преодолеть базовую отметку. Эти дети обычно могут считать только буквальное содержание коротких и простых текстов. В то же время, выявление неочевидных связей, восприятие сложных смысловых структур или формулирование собственного вывода становятся для многих из них непосильной задачей.

Необходимую базу по чтению — второй уровень — продемонстрировали 55% школьников, набрав для страны средний результат в 418 баллов. Они уверенно определяют главную мысль, находят необходимые факты в тексте и связывают фрагменты между собой.

А вот высоких ступеней мастерства достиг только 1% подростков. Такой высокий показатель означает умение критически оценивать надежность источников, замечать манипуляции и пристрастность авторов, а также свободно анализировать противоречивые материалы.

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Кроме того, исследование зафиксировало ощутимый гендерный разрыв в чтении: девочки существенно опередили мальчиков, набрав в среднем 434 балла против 402.

Есть вызовы и по другим предметам. По математике средний балл Украины составляет 431: базовый предел прошли 54% подростков, в то время как 46% с задачами не справились.

Чуть лучше дела в области естественных наук — 448 баллов в среднем по стране. Здесь минимальную норму выполнили 65% школьников, а 35% остались вне ее.

Главное позитивное наблюдение аналитиков — отсутствие статистически значимого ухудшения знаний по сравнению с 2022 годом по всем трем направлениям. Падение результатов удалось притормозить, хотя образовательный провал относительно уровня 2018 года до сих пор остается глубоким.

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В 2018 году показатели Украины были заметно выше: 466 баллов по чтению (против нынешних 418), 453 балла по математике (против 431) и 469 баллов по естественным наукам (против 448).

Из-за пандемии коронавируса и войны образовательные потери украинских детей остаются крайне большими.

Изменения в детсадах с 2026 года

Напомним, с сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей 5–6 лет в учреждениях дошкольного образования. По данным заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой, к этому нововведению уже готово более 75% украинских детсадов.

Занятия смогут проводить воспитатели с соответствующими дипломами, привлеченные учителя школ, частные заведения или ФЛП. В случае отсутствия специалиста в общине обучение организуют дистанционно: педагог будет преподавать онлайн, а воспитатель будет оставаться с детьми в группе.

Главная цель инициативы — не обеспечить свободное владение языком, а заинтересовать им ребенка, объяснить его назначение и предоставить базовые знания для дальнейшего обучения в школе.

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