"Надо обеспечивать музу": после обвинений Скороход отстранили главу Администрации судоходства

Сергей Гурский

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Кабинет министров Украины начал дисциплинарное производство и временно отстранил Сергея Гурского от исполнения обязанностей главы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства. Такое решение появилось после громких обвинений со стороны народного депутата Анны Скороход по поводу возможных злоупотреблений в отрасли.

Об этом сообщило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

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Отстранение Гурского от исполнения обязанностей главы Администрации судоходства

На период проведения дисциплинарного производства Гурского отстранили от исполнения обязанностей главы Администрации судоходства. Его обязанности будет временно исполнять Сергей Максимов.

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«Поводом для реагирования стала информация о возможных нарушениях в работе главы Администрации судоходства Сергея Гурского, в частности, в сферах организации судоходства и дипломирования моряков. Обнародованные факты и утверждения нуждаются в надлежащей проверке и правовой оценке», — говорится в заявлении Мининфраструктуры.

Дисциплинарное производство будет проводить Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Ожидается, что о его результатах комиссия проинформирует правительство до 23 октября. Последующие кадровые решения по Гурскому будут приниматься после завершения дисциплинарного производства.

Кроме того, министерство обратилось к правоохранителям с просьбой проверить обнародованные сведения и предоставить правовую оценку возможным нарушениям.

Какие обвинения Скороход выдвинула в адрес Гурского?

В преддверии Скороход озвучила ряд обвинений в адрес Гурского и работы Администрации судоходства. По ее словам, речь идет, в частности, о возможных неофициальных платежах за очередность прохождения судов на Дунае, проблемах с дипломированием моряков и повышении стоимости оформления сертификатов. Кроме того, депутат выразила сомнения относительно некоторых служебных командировок Гурского в Польшу.

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Как утверждает Скороход, Гурскому «надо обеспечивать музу», к которой тот, по словам политика, ездил во время служебных командировок за бюджетные средства.

Депутат заявила, что при руководстве Гурского «теневая такса» за место в очереди на вход судна на Дунай якобы возросла до 30-50 тыс. дол. В то же время, по ее словам, оформление сертификатов для моряков подорожало на 3000-5000 дол.

Скороход также заявляла, что якобы располагает доказательствами возможных злоупотреблений и планирует поднять этот вопрос перед правительством.

Гурский отрицает обвинения

Гурский в видеообращении заявил, что в последнее время Скороход распространяет по нему сведения, которые, по словам чиновника, не соответствуют действительности.

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«Я категорически отвергаю эти обвинения. Чтобы обеспечить полную и беспристрастную проверку всех обнародованных утверждений, я подал заявление об отстранении меня от исполнения обязанностей главы Администрации судоходства на время ее проведения», — прокомментировал он.

Гурский утверждает, что обратился в компетентные органы с требованием проверить эту информацию и его деятельность в должности главы Администрации судоходства.

«Это мое сознательное решение. Мне нечего скрыть, и я заинтересован в том, чтобы все вопросы получали четкие ответы, а общество — объективные результаты проверки», — заявил он.

Чиновник добавил, что о результатах проверки сообщит публично.

К слову, НАБУ и САП провели операцию «Карфаген» и разоблачили схему, с помощью которой чиновники Офиса генпрокурора годами «крышевали» сеть мошеннических кол-центров и легализовали более 42 млн грн. Организатором схемы следствие считает заместителя начальника департамента ОГП Сергея Крапиву (псевдо «Канцлер»). Среди других фигурантов: Елизавета Ивахненко («Муза») — вероятный близкий человек Крапивы, получавший элитные подарки; Сергей Куцый («Камрад») — водитель Крапивы, выполнявший поручения и, вероятно, участвовавший в легализации средств.

В материалах дела также фигурируют возможные неформальные связи Крапивы с генпрокурором Русланом Кравченко, в частности, помощь с бытовыми вопросами и визами. Кравченко отрицает свою причастность к схеме.

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