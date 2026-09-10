"Треба забезпечувати музу": після звинувачень Скороход відсторонили голову Адміністрації судноплавства

Сергій Гурський / © Держслужба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

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Кабінет міністрів України розпочав дисциплінарне провадження та тимчасово відсторонив Сергія Гурського від виконання обов’язків голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства. Таке рішення з’явилося після гучних звинувачень з боку народної депутатки Ганни Скороход щодо можливих зловживань у галузі.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Відсторонення Гурського від виконання обов’язків очільника Адміністрації судноплавства

На період проведення дисциплінарного провадження Гурського відсторонили від виконання обов’язків очільника Адміністрації судноплавства. Його обов’язки тимчасово виконуватиме Сергій Максимов.

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«Підставою для реагування стала інформація щодо можливих порушень у роботі голови Адміністрації судноплавства Сергія Гурського, зокрема у сферах організації судноплавства та дипломування моряків. Оприлюднені факти й твердження потребують належної перевірки та правової оцінки», — йдеться в заяві Мінінфраструктури.

Дисциплінарне провадження проводитиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Очікується, що про його результати комісія поінформує уряд до 23 жовтня. Подальші кадрові рішення щодо Гурського ухвалюватимуть після завершення дисциплінарного провадження.

Крім того, міністерство звернулося до правоохоронців із проханням перевірити оприлюднені відомості та надати правову оцінку можливим порушенням.

Які звинувачення Скороход висунула на адресу Гурського?

Напередодні Скороход озвучила низку звинувачень на адресу Гурського та роботи Адміністрації судноплавства. За її словами, йдеться, зокрема, про можливі неофіційні платежі за черговість проходження суден на Дунаї, проблеми з дипломуванням моряків та підвищення вартості оформлення сертифікатів. Крім того, депутатка висловила сумніви щодо деяких службових відряджень Гурського до Польщі.

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Як стверджує Скороход, Гурському «треба забезпечувати музу», до якої той, за словами політикині, їздив під час службових відряджень за бюджетні кошти.

Депутатка заявила, що за керівництва Гурського «тіньова такса» за місце в черзі на вхід судна на Дунай нібито зросла до 30-50 тис. дол. Водночас, за її словами, оформлення сертифікатів для моряків подорожчало на 3000-5000 дол.

Скороход також заявляла, що нібито має докази можливих зловживань та планує порушити це питання перед урядом.

Гурський заперечує звинувачення

Гурський у відеозверненні заявив, що останнім часом Скороход поширює щодо нього відомості, які, за словами посадовця, не відповідають дійсності.

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«Я категорично відкидаю ці звинувачення. Щоб забезпечити повну та неупереджену перевірку всіх оприлюднених тверджень, я подав заяву про відсторонення мене від виконання обов’язків голови Адміністрації судноплавства на час її проведення», — прокоментував він.

Гурський стверджує, що звернувся до компетентних органів із вимогою перевірити цю інформацію та його діяльність на посаді очільника Адміністрації судноплавства.

«Це моє свідоме рішення. Мені немає чого приховати і я зацікавлений в тому, щоб усі питання отримували чіткі відповіді, а суспільство — об’єктивні результати перевірки», — заявив він.

Посадовець додав, що про результати перевірки повідомить публічно.

До слова, НАБУ та САП провели операцію «Карфаген» і викрили схему, за допомогою якої посадовці Офісу генпрокурора роками «кришували» мережу шахрайських колцентрів і легалізували понад 42 млн грн. Організатором схеми слідство вважає заступника начальника департаменту ОГП Сергія Кропиву (псевдо «Канцлер»). Серед інших фігурантів: Єлизавета Івахненко («Муза») — ймовірна близька особа Кропиви, яка отримувала елітні подарунки; Сергій Куций («Камрад») — водій Кропиви, який виконував доручення та, ймовірно, брав участь у легалізації коштів.

У матеріалах справи також фігурують можливі неформальні зв’язки Кропиви з генпрокурором Русланом Кравченком, зокрема допомога з побутовими питаннями та візами. Кравченко заперечує свою причетність до схеми.

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