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Саме тому Айфон 18 Про Макс варто оцінювати як комплексний інструмент для фото, відео, ігор, роботи з файлами та тривалого щоденного використання.

Формат Pro Max особливо зручний для тих, хто багато працює з візуальним контентом. Великий екран дає більше простору для перегляду фотографій, монтажу відео, карт, документів і багатовіконних сценаріїв. При цьому головна перевага моделі полягає не лише в розмірі дисплея, а в поєднанні екрана, продуктивності та камерної системи.

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Камера Fusion зі змінною діафрагмою: більше контролю над кадром

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion отримала змінну діафрагму. Для мобільної фотографії це важлива практична можливість: відкритіше значення допомагає сильніше відокремити об’єкт від фону, а прикрита діафрагма корисна для сюжетів, де потрібно зберегти різкість одразу на кількох планах.

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Система також підтримує портрети з керуванням фокусом і глибиною. Це дає більше свободи вже після зйомки: можна точніше визначити, на чому має залишатися увага в кадрі. Такий підхід особливо корисний для портретів, предметної фотографії, подорожей і контенту для соціальних мереж.

Окреме керування камерою забезпечує швидший доступ до інструментів для фото та відео. У динамічній сцені це може бути важливіше за додатковий режим у меню: чим менше дій потрібно для запуску потрібної функції, тим вища ймовірність не пропустити момент.

Продуктивність, захист і робота з великими файлами

Графічна система з нейронними прискорювачами орієнтована на складніші сценарії: сучасні ігри, обробку фотографій, відео та інтелектуальні функції. Для Pro Max це особливо логічно, адже великий екран частіше використовується не тільки для споживання контенту, а й для його створення та редагування.

Для тих, хто багато знімає, важливою деталлю є USB-C із підтримкою USB 3. Великі відеофайли та фотоматеріали можна швидше переносити на комп’ютер, що скорочує час між зйомкою та подальшою обробкою.

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Ceramic Shield 2 спереду має заявлену втричі кращу стійкість до подряпин, а водонепроникність передбачена на глибині до 6 метрів протягом 30 хвилин. Це не скасовує акуратного поводження, але додає практичності смартфону, який регулярно використовується в дорозі, на зйомках або під час подорожей.

MagSafe підтримує бездротове заряджання до 25 Вт з адаптером потужністю 30 Вт або більше. У результаті iPhone 18 Pro Max найбільше підходить користувачам, яким потрібен великий екран, розвинені можливості камери та продуктивність із запасом — не заради окремих цифр, а для реальних задач протягом кількох років.

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