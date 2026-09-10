ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

"Викинь мене з голови": Анна Трінчер іронічно звернулась до колишнього, який їй знову пише

Артистка випустила трек про моменти, коли минуле нагадує про себе у найнепотрібнішу мить.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер презентує свій новий сингл «О Господи». Це життєва історія про момент, коли ти нарешті попрощалася з колишнім, повернула собі спокій і більше ні за чим не жалкуєш.

Сюжет розгортається довкола знайомої багатьом ситуації: тільки-но ти оговталася й зібрала себе докупи, як минуле знову вирішує про себе нагадати. Людина раптово пише «привіт» чи намагається повернути ті самі емоції, які ти колись відчувала. І єдине, що ти думаєш у цей момент — це промовисте: «О Господи». Це історія про самоповагу та вміння обирати себе, а не повертатись туди, де вже давно поставлено крапку.

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Новий трек «О Господи» отримав не лише музичне, а й візуальне продовження — разом із релізом артистка презентує кліп, у якому з’являться спеціальні зіркові гості — Слава Дьомін, Тімур Мірошниченко, Олег Машуковський, Єва Коршик, MELOVIN та TANYA LI.

«Усі ми проходили через це: ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій, і тут — знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку й думку: „Ну знову?“. Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе й з легкістю йдеш далі», — ділиться Анна Трінчер.

Цей реліз — один із треків майбутнього шоу «Зірочка Палац» Анни Трінчер. Співачка зізнається: створювала «О Господи» з думкою про те, як багатотисячний зал Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи все непотрібне й перетворюючи минулі проблеми на суцільний драйв.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK наробив галасу новим кліпом, де показав весілля артиста Дантеса з відомою зіркою. Виконавець виголосив оригінальний тост і змусив усіх гостей пуститися в танок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie