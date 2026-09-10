"Викинь мене з голови": Анна Трінчер іронічно звернулась до колишнього, який їй знову пише

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Реклама

Українська співачка Анна Трінчер презентує свій новий сингл «О Господи». Це життєва історія про момент, коли ти нарешті попрощалася з колишнім, повернула собі спокій і більше ні за чим не жалкуєш.

Сюжет розгортається довкола знайомої багатьом ситуації: тільки-но ти оговталася й зібрала себе докупи, як минуле знову вирішує про себе нагадати. Людина раптово пише «привіт» чи намагається повернути ті самі емоції, які ти колись відчувала. І єдине, що ти думаєш у цей момент — це промовисте: «О Господи». Це історія про самоповагу та вміння обирати себе, а не повертатись туди, де вже давно поставлено крапку.

Реклама

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Новий трек «О Господи» отримав не лише музичне, а й візуальне продовження — разом із релізом артистка презентує кліп, у якому з’являться спеціальні зіркові гості — Слава Дьомін, Тімур Мірошниченко, Олег Машуковський, Єва Коршик, MELOVIN та TANYA LI.

Реклама

«Усі ми проходили через це: ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій, і тут — знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку й думку: „Ну знову?“. Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе й з легкістю йдеш далі», — ділиться Анна Трінчер.

Цей реліз — один із треків майбутнього шоу «Зірочка Палац» Анни Трінчер. Співачка зізнається: створювала «О Господи» з думкою про те, як багатотисячний зал Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи все непотрібне й перетворюючи минулі проблеми на суцільний драйв.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK наробив галасу новим кліпом, де показав весілля артиста Дантеса з відомою зіркою. Виконавець виголосив оригінальний тост і змусив усіх гостей пуститися в танок.

Новини партнерів