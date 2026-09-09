"Весілля" Дантеса з відомою зіркою наробило галасу: MONATIK виголосив оригінальний тост

MONATIK, KOLA та DANTES / © пресслужба MONATIK

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Співак MONATIK представив другу частину свого музичного триптиха «НуМо» та показав незвичне продовження зіркової історії кохання.

Сюжет розгортається під час весільного святкування артистів KOLA та DANTES, які грають закоханих Марію та Андрія. MONATIK з’являється серед гостей, виголошує святковий тост, а згодом музика перетворює застілля на масштабну танцювальну вечірку.

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Якщо перша частина проєкту була побудована як драматична історія, цього разу артист змінив настрій і переніс глядачів у світ фантастики.

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Нова композиція має для артиста особливе значення. MONATIK розповів, що написав її на початку 2026 року, коли емоційно непросто переживав події, що відбуваються довкола. Саме тоді він вирішив зосередитися на уявленні про світ, у якому є місце для родини, спільних мрій, музики та радості.

«У час штучного інтелекту я кажу собі: нумо далі робити живе. У час повномасштабної війни я кажу собі: нумо далі мріяти про гарне і добре. Можливо, це „махровий“ оптимізм. Але він мене рятує», — поділився MONATIK.

MONATIK, KOLA та DANTES / © пресслужба MONATIK

Назва пісні фактично передає головний посил композиції — рухатися вперед, створювати, мріяти та не втрачати здатність радіти життю.

Перший акт триптиха «Тому що…» розповідав драматичну історію Марії та Андрія й привернув значну увагу слухачів. Тепер ця історія отримала несподіване продовження у «НуМо». Фінальна, третя частина концептуального проєкту MONATIK поки залишається попереду.

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