"Свадьба" Дантеса с известной звездой наделала шума: MONATIK произнес оригинальный тост

MONATIK, KOLA и DANTES / © пресс-служба MONATIK

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Певец MONATIK представил вторую часть своего музыкального триптиха «НуМо» и показал необычное продолжение звездной истории любви.

Сюжет разворачивается во время свадебного празднования артистов KOLA и DANTES, играющих возлюбленных Марию и Андрея. MONATIK появляется среди гостей, произносит праздничный тост, а впоследствии музыка превращает застолье в масштабную танцевальную вечеринку.

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Если первая часть проекта была построена как драматическая история, на этот раз артист сменил настроение и перенес зрителей в мир фантастики.

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Новая композиция имеет для артиста особое значение. MONATIK рассказал, что написал ее в начале 2026 года, когда эмоционально непросто переживал происходящие вокруг события. Именно тогда он решил сосредоточиться на представлении о мире, где есть место для семьи, общих мечтаний, музыки и радости.

«Во время искусственного интеллекта я говорю себе: давайте дальше делать живое. Во время полномасштабной войны я говорю себе: давайте дальше мечтать о хорошем и добром. Возможно, это „махровый“ оптимизм. Но он меня спасает», — поделился MONATIK.

MONATIK, KOLA и DANTES / © пресс-служба MONATIK

Название песни фактически передает главный посыл композиции — двигаться вперед, создавать, мечтать и не терять способность радоваться жизни.

Первый акт триптиха «Тому що…» рассказывал драматическую историю Марии и Андрея и привлек большое внимание слушателей. Теперь эта история получила неожиданное продолжение в «НуМо». Финальная, третья часть концептуального проекта MONATIK пока остается впереди.

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