Россия понесла серьезные потери: «Птахи Мадяра» уничтожили вертолет, истребитель и радары

Украинские дроны / © ТСН.ua

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Ночью 9 сентября подразделение Сил беспилотных систем «Птахи Мадяра» уничтожило российский палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два радиолокационных комплекса в районе Анапы и Геленджика.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

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Он уточнил, что «Птахи» СБС уничтожили в Анапе палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. Кроме того, в районе Геленджика были поражены две российские РЛС — «Каста 2Е2» и РЛС 92Н6 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400.

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Также, по его словам, ночью военно-морская база Новороссийска подверглась комплексному удару Сил обороны Украины с участием СБС. Российская сторона потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.

СБС заявили о росте результативности дронов

Командующий СБС также привел статистику работы подразделений в сентябре. По его словам, среднесуточное количество уничтоженного личного состава российских войск «Птахами СБС» на линии столкновения выросло на 16% по сравнению с августом — с 355 до 411 военных в сутки.

Бровди отметил, что российские войска увеличили концентрацию личного состава на переднем крае, в частности, на Добропольском направлении Донетчины. По его словам, это сказалось на результатах работы украинских беспилотников.

Он также сообщил, что в течение 1-8 сентября СБС заявили о поражении 16 720 вражеских целей, а количество уничтоженных российских военных за этот период, по данным командующего, составило 3395 человек.

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Потери РФ в войне в Украине — последние новости

Напомним, по данным The Telegraph, украинские силы сокращают парк российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. По информации издания, два удара по авиабазе «Энгельс-2» за шесть недель, вероятно, вывели из строя еще два таких самолета.

Также на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма Украина успешно поразила военный самолет РФ. Согласно обнародованным данным, под прицелом атаки оказался авиационный транспорт противника, расположенный на крымском аэродроме.

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