Королева Соня лично попрощалась с мужем королем Харальдом V: дворец поделился трогательными снимками

Королева Соня

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В преддверии одного из самых трудных дней в жизни королевы Сони — похорон короля Харальда V — норвежский королевский дом выразил свою поддержку в социальных сетях.

Были опубликованы на странице в Instagram тщательно подготовленные фото, посвященные матери Хокона VIII, — символический жест, позволяющий заглянуть в личную скорбь королевы Сони.

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Королева Соня

Публикация начинается с фотографии Сони, одетой в траурное черное платье, со сложенными руками, скорбно смотрящей на гроб своего мужа.

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Самый трогательный момент в этой публикации — это включение в нее фотографии их молодости, на которой король Харальд держит на руках юную принцессу Марту Луизу, а Соня — новорожденного принца Хокона. Это ранее не публиковавшееся изображение было выбрано королевской семьей в память об основах семьи, которую они создали вместе почти шесть десятилетий назад.

Королева Соня и король Харальд V с детьми Мартой-Луизой и Хоконом

На последнем фото королева Соня показана со спины, стоящей перед гробом, покрытым королевским штандартом и короной. Она совершенно одна, ее сопровождает только почетный караул.

Королева Соня

Напомним, прощание с королем Харальдом V состоится сегодня, 9 сентября, в Осло. Многие европейские монархи посетят государственные похороны.

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