"Отвечаем по всей географии": Зеленский назвал цели, пораженные в Новороссийске

Взрывы в Новороссийске (иллюстративное фото) / © из соцсетей

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины за сутки поразили военно-морскую базу в Новороссийске, в том числе нефтяной терминал, объекты военной гавани и корабли — носители «Калибров».

Об этом глава государства сообщил, комментируя результаты украинских дальнобойных ударов.

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«Отвечаем России на ее ежедневные террористические удары — эффективно и фактически по всей географии. За эти сутки есть результаты в Новороссийске в Краснодарском регионе. Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители "Калибров"», — заявил Зеленский.

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Президент поблагодарил воинов СБУ, Сил беспилотных систем, ВМС ВСУ, ГУР и ГПСУ за точность, а также всех, кто развивает потенциал украинских дальнобойных ударов.

«Чтобы российская война все больше ощущалась там, откуда она пришла», — добавил он.

Что сообщил Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 9 сентября 2026 г. подразделения Сил обороны поразили военно-морскую базу «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ.

На территории базы и мазутного терминала морского порта зафиксирован пожар. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

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В Генштабе отметили, что база «Новороссийск» является важным пунктом базирования кораблей Черноморского флота РФ и используется для их технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

«Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!» — добавили в Генштабе.

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что США изучают идеи относительно зимнего перемирия между Украиной и Россией, в том числе защиты энергетики и зерновых коридоров. Посланники Вашингтона Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли предложения для деэскалации, хотя интересы сторон разнятся. Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает сломать Украину зимними ударами, однако Кремль пытается не расстраивать американского лидера Дональда Трампа перед выборами в США.

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