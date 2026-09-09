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В России назвали желаемое будущее Украины: Лавров заговорил о «буферной зоне»
Лавров заявил, что Украина должна стать «буферной зоной», а Россию не устроит завершение войны с сохранением нынешней украинской власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна стать "буферной зоной". Он также повторил российские требования по поводу будущего украинской власти и пригрозил Европе словами Путина о возможной войне с РФ.
Слова Лаврова приводят российские СМИ.
«Все размышляют, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером станет», – сказал Лавров.
Он также повторил российскую версию истории формирования современной Украины, заявив, что советское руководство якобы присоединило «исконно русские территории» к западным землям, чтобы ослабить националистические настроения их населения.
«И это все называлось Украинской Советской Социалистической Республикой. Ее больше нет», - заявил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, Россию не устроит завершение военной фазы, после которого в Украине сохранится нынешняя власть. Он утверждает, что в таком случае будут продолжаться нарушения прав человека, языковых и религиозных прав.
Отдельно Лавров «советовал» Европе запомнить слова Путина о том, что в случае нападения на Россию война будет «совсем другой и очень короткой».
Глава российского МИД также заявил, что Европа якобы стремится сохранить в Украине "откровенно русофобский, агрессивный неонацистский режим".
Напомним, Россия нашла новую причину войны против Украины. Симоньян заговорила о «спасении мира».
Ранее в Кремле рассказали о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, во время которого они обсудили войну в Украине, а также результаты поездок спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.