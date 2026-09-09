В России назвали желаемое будущее Украины: Лавров заговорил о «буферной зоне»

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна стать "буферной зоной". Он также повторил российские требования по поводу будущего украинской власти и пригрозил Европе словами Путина о возможной войне с РФ.

Слова Лаврова приводят российские СМИ.

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«Все размышляют, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером станет», – сказал Лавров.

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Он также повторил российскую версию истории формирования современной Украины, заявив, что советское руководство якобы присоединило «исконно русские территории» к западным землям, чтобы ослабить националистические настроения их населения.

«И это все называлось Украинской Советской Социалистической Республикой. Ее больше нет», - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россию не устроит завершение военной фазы, после которого в Украине сохранится нынешняя власть. Он утверждает, что в таком случае будут продолжаться нарушения прав человека, языковых и религиозных прав.

Отдельно Лавров «советовал» Европе запомнить слова Путина о том, что в случае нападения на Россию война будет «совсем другой и очень короткой».

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Глава российского МИД также заявил, что Европа якобы стремится сохранить в Украине "откровенно русофобский, агрессивный неонацистский режим".

Напомним, Россия нашла новую причину войны против Украины. Симоньян заговорила о «спасении мира».

Ранее в Кремле рассказали о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, во время которого они обсудили войну в Украине, а также результаты поездок спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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