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Россия дважды атаковала поезд на Сумщине: загорелся вагон, много пострадавших
Дроны РФ атаковали поезд на Сумщине. Загорелись локомотив и пассажирский вагон.
В Сумской области российские дроны ударили по пригородному поезду — загорелись локомотив и пассажирский вагон.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Атака РФ в Сумской области — что известно
По предварительной информации, в результате российского удара пострадали 10 человек. Спасатели одновременно укротили пламя и транспортировали травмированных в кареты скорой медицинской помощи.
«Во время работы пожарных враг нанес повторный удар. К счастью, никто из личного состава ГСЧС не пострадал», — отметили спасатели.
Также добавили, что все ячейки горения полностью ликвидированы. С места обстрела спасатели вместе с местными властями вывезли 19 пассажиров. Для безопасной эвакуации задействовали броневик ГСЧС и коммунальный автобус.
В ГСЧС добавили, что из-за российских обстрелов движение поездов в регионе сейчас затруднено. Пассажиров довозят до нужных мест автобусами спасателей и местных властей — в общей сложности так перевезли 60 человек.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками вечером 8 сентября. Из-за этого погибли два человека, еще трое получили ранения.
Также мы писали, что в ночь на 8 сентября армия агрессорки России атаковала разные регионы Украины. Россияне пытались спланировать удар так, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению и жизни людей.