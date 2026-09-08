Россия дважды атаковала поезд на Сумщине: загорелся вагон, много пострадавших

Атака РФ на поезд в Сумскую область 8 сентября / © ГСЧС Украины

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В Сумской области российские дроны ударили по пригородному поезду — загорелись локомотив и пассажирский вагон.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Атака РФ в Сумской области — что известно

По предварительной информации, в результате российского удара пострадали 10 человек. Спасатели одновременно укротили пламя и транспортировали травмированных в кареты скорой медицинской помощи.

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«Во время работы пожарных враг нанес повторный удар. К счастью, никто из личного состава ГСЧС не пострадал», — отметили спасатели.

Также добавили, что все ячейки горения полностью ликвидированы. С места обстрела спасатели вместе с местными властями вывезли 19 пассажиров. Для безопасной эвакуации задействовали броневик ГСЧС и коммунальный автобус.

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

В ГСЧС добавили, что из-за российских обстрелов движение поездов в регионе сейчас затруднено. Пассажиров довозят до нужных мест автобусами спасателей и местных властей — в общей сложности так перевезли 60 человек.

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на поезд на Сумщине 8 сентября / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками вечером 8 сентября. Из-за этого погибли два человека, еще трое получили ранения.

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Также мы писали, что в ночь на 8 сентября армия агрессорки России атаковала разные регионы Украины. Россияне пытались спланировать удар так, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению и жизни людей.

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