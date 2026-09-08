Росія двічі атакувала потяг на Сумщині: загорівся вагон, багато постраждалих

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

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На Сумщині російські дрони вдарили по приміському поїзду — загорілися локомотив і пасажирський вагон. Внаслідок російського удару постраждали 10 людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Атака РФ на Сумщині — що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару постраждали 10 людей. Рятувальники одночасно приборкували полум’я та транспортували травмованих до карет швидкої медичної допомоги.

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«Під час роботи вогнеборців ворог завдав повторного удару. На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав», — зазначили рятувальники.

Також додали, що наразі всі осередки горіння повністю ліквідовані. З місця обстрілу рятувальники разом із місцевою владою вивезли 19 пасажирів. Для безпечної евакуації задіяли броньовик ДСНС та комунальний автобус.

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

У ДСНС додали, що через російські обстріли рух поїздів у регіоні зараз ускладнений. Пасажирів довозять до потрібних місць автобусами рятувальників та місцевої влади — загалом так перевезли 60 людей.

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на поїзд на Сумщині 8 вересня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Київську область безпілотниками ввечері 8 вересня. Через це загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

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Також ми писали, що в ніч проти 8 вересня армія агресорки Росії атакувала різні регіони України. Росіяни намагалися спланувати удар так, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню та життю людей.

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