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Росія двічі атакувала потяг на Сумщині: загорівся вагон, багато постраждалих
Дрони РФ атакували поїзд на Сумщині. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.
На Сумщині російські дрони вдарили по приміському поїзду — загорілися локомотив і пасажирський вагон. Внаслідок російського удару постраждали 10 людей.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Атака РФ на Сумщині — що відомо
За попередньою інформацією, внаслідок російського удару постраждали 10 людей. Рятувальники одночасно приборкували полум’я та транспортували травмованих до карет швидкої медичної допомоги.
«Під час роботи вогнеборців ворог завдав повторного удару. На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав», — зазначили рятувальники.
Також додали, що наразі всі осередки горіння повністю ліквідовані. З місця обстрілу рятувальники разом із місцевою владою вивезли 19 пасажирів. Для безпечної евакуації задіяли броньовик ДСНС та комунальний автобус.
У ДСНС додали, що через російські обстріли рух поїздів у регіоні зараз ускладнений. Пасажирів довозять до потрібних місць автобусами рятувальників та місцевої влади — загалом так перевезли 60 людей.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія атакувала Київську область безпілотниками ввечері 8 вересня. Через це загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.
Також ми писали, що в ніч проти 8 вересня армія агресорки Росії атакувала різні регіони України. Росіяни намагалися спланувати удар так, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню та життю людей.