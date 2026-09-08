Зимовий щит для України: Європа екстрено закуповує додаткові засоби ППО у США

Союзники передадуть Києву додаткові ППО Patriot / © Getty Images

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На тлі наближення холодів українські союзники активізували зусилля для посилення протиповітряної оборони, щоб захистити мирні міста від ракетного терору російських окупантів. Під час віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» європейські держави зобов’язалися надати Києву нові комплекси та перехоплювачі з власних запасів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Закупівля систем ППО та зброї

Постачання вкрай необхідних ракет здійснюватиметься як через індивідуальні пожертви, так і за допомогою спеціальної програми НАТО PURL. Ця ініціатива дозволяє європейським країнам централізовано купувати американську зброю для потреб української армії.

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Німеччина пообіцяла передати частину своїх дефіцитних комплексів PAC-2 Patriot, а також додаткові ракети AIM-9 та тисячі керованих боєприпасів IRIS-T.

«Я розумію, що непросто знайти баланс між власною безпекою та допомогою Україні, але закликаю у разі сумнівів вирішувати на її користь», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Київ гостро потребує нових перехоплювачів, адже запаси ППО виснажуються, а з наближенням морозів російська окупаційна армія традиційно посилить удари по енергетиці. За словами інсайдерів, європейські партнери вже фіналізують свої плани, тому зброя надійде вчасно для захисту від зимових атак.

Пошук додаткових ресурсів

Попри активну підтримку, поточні внески до програми PURL на суму 10 мільярдів доларів все ще не покривають реальних потреб захисників. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час зустрічі попередив партнерів, що всім державам варто готуватися до дуже тривалого конфлікту.

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«Держави повинні копнути глибше, я вважаю, що у нас просто немає іншого вибору», — наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи потребу зібрати щонайменше 12 мільярдів доларів.

Своєю чергою новий міністр оборони України Євгеній Хмара закликав союзників негайно надати 300 ракет зі складів в обмін на постачання покращених боєприпасів з майбутніх контрактів Києва.

Британський транш та виняток ЄС

Напередодні засідання уряд Великої Британії анонсував виділення 116 мільйонів євро для цієї програми, частина з яких піде саме на ракети Patriot. Відповідне рішення ухвалили після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем та очільник оборонного відомства Вес Стрітінг особисто відвідали Київ.

Президент України Володимир Зеленський схвально відреагував на такий крок, назвавши закупівлю додаткових перехоплювачів абсолютним пріоритетом в умовах невпинних ворожих атак. Він наголосив, що цей зимовий пакет допоможе захистити критичну інфраструктуру та зберегти життя мирних громадян від терору окупантів.

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Для пришвидшення постачань країни Євросоюзу зробили безпрецедентний виняток із правил і дозволили Києву купувати американські системи коштом кредиту ЄС на 105 мільярдів доларів.

«Я вітаю згоду держав-членів на цей відступ, який дозволить Україні придбати життєво важливі компоненти для систем Patriot», — підсумувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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