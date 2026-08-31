НАТО та ЄС тиснуть на дві країни через ракети Patriot для України: ЗМІ дізналися подробиці

Patriot / © Associated Press

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Через посилення російських обстрілів та загрозу наступу на Київ, НАТО і ЄС тиснуть на Іспанію та Грецію. Від цих країн вимагають передати Україні ракети для систем ППО Patriot, адже вони мають чи не найбільші їх запаси серед союзників.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела.

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Дефіцит ракет Patriot для України: НАТО та ЄС шукають рішення

За інформацією видання, відповідні запити обговорювалися ще влітку. Один із можливих сценаріїв передбачає, що Норвегія викупить ці боєприпаси у країн-власниць, після чого передасть їх Україні.

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Це питання стане предметом обговорення під час зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у Дубліні у вівторок і середу. У другий день переговорів до них також долучаться делегації з України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

Повідомляється, що союзники націлені на отримання ракет-перехоплювачів типу PAC-2. Іспанія та Греція мають значні резерви цих боєприпасів, термін придатності частини з яких уже добігає кінця. Офіційні представники оборонних відомств обох країн наразі відмовляються коментувати ситуацію.

Зазначається, що Греція, яка раніше активно допомагала боєприпасами, наразі виступає проти передачі Patriot. Афіни пояснюють це потребою захищати власну країну через напружені відносини з Туреччиною. Водночас Іспанія раніше вже обіцяла виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги на 2026 рік.

Як зазначає Bloomberg, потреба Києва в нових засобах ППО стає критичною. Росія намагається ескалювати конфлікт після того, як мирні переговори зайшли в безвихідь. Крім того, українська розвідка отримала дані про підготовку РФ до можливого нового наземного наступу на столицю.

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Знайти додаткові комплекси Patriot виявилося серйозним логістичним викликом. Німеччина та низка інших країн ЄС заявляють, що подальша передача систем поставить під загрозу їхню власну безпеку, а США вичерпали свої арсенали через війну в Ірані. Водночас виробництво нових Patriot та їхніх європейських аналогів SAMP/T стикається із суттєвими затримками.

Очікується, що частина засобів ППО надійде в Україну найближчими місяцями через програму PURL, яка дозволяє членам НАТО купувати американську зброю для Києва. Також в ЄС тривають дискусії щодо дозволу Україні використати частину власного кредиту на 90 мільярдів євро для закупівлі ракет Patriot.

Проте Франція та Італія лобіюють спрямування цих коштів на системи SAMP/T, що, на думку деяких партнерів, може створити для Києва непотрібні труднощі. Голосування країн-членів ЄС із цього питання заплановане на наступний понеділок.

Дефіцит ракет Patriot — останні новини

Нагадаємо, Польща готова розпочати виробництво ракет PAC-3 для Patriot у партнерстві з Україною.

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Раніше ми писали, що Україні на зиму потрібно 300 ракет для ППО Patriot, щоб відбивати атаки ворога.

Нагадаємо, через війну США з Іраном у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, що може зробити НАТО вразливішим перед потенційною російською атакою.

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