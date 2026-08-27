Росія може використовувати дешевші ракети для виснаження української ППО: експерт пояснив ситуацію

ППО / © ТСН

Реклама

Росія може застосовувати дешевші ракети під час атак по Україні не лише для ураження цілей, а й для виснаження української системи ППО. Таку тактику російські війська можуть використовувати, щоб змушувати Україну витрачати значно дорожчі ракети-перехоплювачі.

Про це в ефірі «Київ24» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

Реклама

У чому проблема

За його словами, проблема полягає у тому, що під час атаки складно одразу визначити тип повітряної цілі та зрозуміти, який саме засіб ППО необхідно застосувати. У результаті для перехоплення відносно дешевої ракети Україна може бути змушена використовувати дорогі боєприпаси до сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Реклама

«Такі ракети мають набагато нижчий ефект, ніж звичайні балістичні ракети. При цьому, враховуючи велику кільсть ракет, які може виробляти та застосовувати ворог, на жаль, вони призвдитимуть до більшого розходу ракет-перехоплювачів типу Patriot. Виначити конкретно, чи це РМ-48У, чи це “Іскандер”, часто буває складно або неможливо», — пояснив Долінце.

Експерт зазначив, що для Росії така тактика може бути вигідною з погляду співвідношення вартості боєприпасів. Москва намагається створювати для української ППО якомога більше повітряних цілей, змушуючи захисників реагувати на них та витрачати обмежені запаси дорогих перехоплювачів.

Раніше йшлося про те, що Україна у 2026 році отримає менше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, ніж торік. І цих постачань недостатньо для протидії темпам російських атак. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, Patriot залишається критично важливою системою, здатною ефективно перехоплювати балістичні ракети, однак Україні бракує і самих комплексів, і боєприпасів до них. Буданов також назвав серед ключових потреб армії боєприпаси для ППО, спільне виробництво зброї та передбачуване фінансування.

Новини партнерів

Новини партнерів