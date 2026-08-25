Українські SCALP зможуть літати на 560 км і навіть далі — експерт

Ракета SCALP / © wikipedia.org

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Ліцензійне виробництво ракет SCALP/Storm Shadow в Україні потенційно може відкрити можливість виготовлення версій із дальністю польоту до 560 км.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

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За його словами, ракети існують у двох основних варіантах, які відрізняються насамперед дальністю дії. Експортна модифікація має обмеження приблизно у 290 км, тоді як базові версії, які використовують Франція та Велика Британія, можуть долати близько 560 км.

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«Україна раніше отримувала лише ракети з дальністю до 290 км. Але базова версія безпосередньо і у французів, і у британців має 560 км», — сказав Долінце.

Україна може допрацьовувати технології SCALP

Експерт припустив, що потенційне передавання Україні технологій або ліцензії на виробництво може дати українським фахівцям можливість працювати над подальшим удосконаленням ракет.

На думку Долінце, українська інженерна школа здатна збільшити дальність цих систем навіть понад показники базової версії.

«Враховуючи ту українську інженерну школу, більш ніж певно, що ми отримаємо значно більшу дальність, ніж на сьогоднішній день заявлена навіть та 560 км, у разі можливості України допрацьовувати ці технології», — зазначив експерт.

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Наразі йдеться саме про потенційні можливості, які може відкрити для України ліцензійне виробництво та доступ до відповідних технологій SCALP/Storm Shadow.

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