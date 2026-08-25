Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу міксттурніру US Open-2026

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вийшли до півфіналу змішаного парного турніру US Open-2026.

У чвертьфіналі Еліна та Гаель у матчі з трьома тайбрейками обіграли британця Генрі Паттена та чешку Катержину Сінякову.

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Вирішальним став супертайбрейк, на якому українсько-французький дует переміг з рахунком 10:8.

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US Open-2026. Мікст, чвертьфінал

Катержина Сінякова (Чехія) / Генрі Паттен (Велика Британія) — Еліна Світоліна (Україна) / Гаель Монфіс (Франція) — 1:2 (4:5(6), 5:4(3), 8:9)

Для Світоліної та Монфіса це був другий матч за день, на старті міксттурніру US Open-2026 вони перемогли тандем Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

У півфіналі Еліна та Гаель зіграють з одним із чотирьох дуетів: Белінда Бенчич / Флавіо Коболлі — Тейлор Таунсенд / Александр Звєрєв, Серена Вільямс / Карлос Алькарас — Ерін Рутліфф / Ллойд Гласспул.

Суперники Світоліної та Монфіса у півфіналі стануть відомі після того, як відбудуться матчі в іншій частині сітки.

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Зазначимо, що Еліна та Гаель вперше грають в одній парі на офіційних змаганнях.

Міксттурнір US Open-2026 відбувається до початку основної сітки Grand Slam. Організатори турніру надали Світоліній та Монфісу вайлдкард для участі у ньому.

Раніше повідомлялося, що Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros.

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