Ракета SCALP / © wikipedia.org

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Лицензионное производство ракет SCALP/Storm Shadow в Украине может открыть возможность изготовления версий с дальностью полета до 560 км.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

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По его словам, ракеты существуют в двух основных вариантах, отличающихся прежде всего дальностью действия. Экспортная модификация имеет ограничение примерно в 290 км, в то время как базовые версии, которые используют Франция и Великобритания, могут преодолевать около 560 км.

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«Украина раньше получала только ракеты с дальностью до 290 км. Но базовая версия напрямую и у французов, и у британцев имеет 560 км», — сказал Долинце.

Украина может дорабатывать технологии SCALP

Эксперт предположил, что потенциальная передача Украине технологий или лицензии на производство может дать украинским специалистам возможность работать над дальнейшим усовершенствованием ракет.

По мнению Долинце, украинская инженерная школа способна увеличить дальность этих систем даже сверх показателей базовой версии.

«Учитывая ту украинскую инженерную школу, более чем вероятно, что мы получим значительно большую дальность, чем на сегодняшний день заявлена даже 560 км, в случае возможности Украины дорабатывать эти технологии», — отметил эксперт.

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Речь идет именно о потенциальных возможностях, которые может открыть для Украины лицензионное производство и доступ к соответствующим технологиям SCALP/Storm Shadow.

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