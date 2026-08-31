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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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145
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2 хв

Збірна України з баскетболу перемогла Чорногорію у вирішальному етапі відбору на ЧС-2027

"Синьо-жовті" одноосібно очолили турнірну таблицю своєї групи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чорногорія — Україна

Чорногорія — Україна / FIBA

Збірна України з баскетболу перемогла команду Чорногорії в матчі 2-го туру фінального раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у чорногорській Подгориці на арені "Moraca Sports Centre" завершився тріумфом "синьо-жовтих" з рахунком 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26).

Найрезультативнішим гравцем матчу став українець Святослав Михайлюк, який набрав 23 очки.

Для збірної України це друга поспіль перемога у вирішальному етапі відбору на ЧС-2027. Перед цим наша команда обіграла Грецію з рахунком 82:76.

Перемога над Чорногорією вивела збірну України в одноосібні лідери групи — 6 перемог у восьми матчах та 14 очок у таблиці.

Турнірна таблиця

1. Україна — 14 очок (8 матчів), +60 (різниця очок)

2. Іспанія — 13 (8), +91

3. Грузія — 13 (8), +23

4. Греція — 12 (8), +21

5. Португалія — 12 (8), +34

6. Чорногорія — 12 (8), -59

Наступні матчі у фінальному раунді відбору на ЧС-2027 збірна України проведе у листопаді: 26-го — на виїзді з Португалією та 29-го — номінально домашній поєдинок з Чорногорією.

Зазначимо, що в першому раунді кваліфікації на ЧС-2027 підопічні Айнарса Багатскіса набрали 10 очок, які перенеслися на вирішальний етап.

Три найкращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія) вийшли до фінального етапу відбору, де сформували об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція).

У вирішальному етапі відбору на ЧС-2027 збірна України проведе по два матчі з Грецією, Чорногорією та Португалією. Путівки на світову першість отримають три найкращі команди групи.

Матчі вирішального етапу відбору триватимуть від серпня 2026 року до березня 2027 року, а фінальна частина чемпіонату світу за участю 32 команд відбудеться від 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

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