Чоловік щовечора їв одну страву і скинув 55 кг за рік: що було в його тарілці (фото)

Чоловік і схуднення / © pexels.com

Реклама

Антоніо, який живе в Іспанії, роками мав проблеми із зайвою вагою та підвищеним артеріальним тиском. Після медичного обстеження чоловік вирішив повністю переглянути свій раціон. Однією з головних змін стало те, що звичну вечерю він замінив на холодний овочевий суп.

Про це йдеться у матеріалі Вlikk.

Реклама

Результат виявився значним. За рік Антоніо втратив близько 55 кг. Разом зі зниженням ваги, за даними матеріалу, нормалізувався і його артеріальний тиск.

Реклама

Що він їв до зміни раціону

До початку нового режиму харчування Антоніо часто вечеряв макаронними виробами, м’ясними продуктами та хлібом. Такі страви можуть бути досить калорійними, особливо якщо їх регулярно вживати великими порціями.

Проблеми із зайвою вагою та високим тиском змусили чоловіка серйозно поставитися до свого харчування.

Він вирішив не просто тимчасово сісти на дієту, а змінити щоденні звички.

Гаспачо / © ТСН.ua

Головна зміна — гаспачо на вечерю

Одним із ключових рішень стало замінити звичну вечерю на газпачо.

Реклама

Це традиційний іспанський холодний суп, який зазвичай готують із помідорів, огірків, солодкого перцю, часнику, цибулі, невеликої кількості хліба та оливкової олії.

У новому раціоні Антоніо також були йогурт, фрукти та яйця на сніданок, а на обід — салат і джерело білка. Вечеря складалася переважно з гаспачо, іноді чоловік додавав до неї фрукти.

Така заміна дозволила йому суттєво зменшити калорійність вечірнього прийому їжі та відмовитися від звички перекушувати пізно ввечері.

55 кг за 12 місяців

За наведеними даними, найбільш стрімким схуднення було на початку. Протягом перших трьох місяців Антоніо втратив близько 30 кг.

Реклама

Протягом наступних дев’яти місяців він позбувся ще приблизно 25 кг. Загалом за рік результат склав близько 55 кг.

Разом зі зменшенням маси тіла покращилися й показники артеріального тиску.

Проте історію Антоніо не варто сприймати як доказ того, що саме гаспачо здатне забезпечити таке схуднення. На результат вплинула комплексна зміна харчування та способу життя, а ключовим фактором для зниження ваги є дефіцит калорій.

Чим корисний гаспачо

Основу традиційного гаспачо становлять овочі, тому страва може бути джерелом клітковини, вітамінів та інших поживних речовин. При цьому її калорійність залежить від конкретного рецепта та кількості оливкової олії, хліба й інших додатків.

Якщо людина хоче використовувати гаспачо як вечерю, важливо стежити, щоб раціон загалом залишався збалансованим і містив достатню кількість білка та інших необхідних поживних речовин.

Також варто враховувати вміст солі у готових магазинних варіантах супу.

Чи можна повторити такий результат

Історія Антоніо показує, наскільки масштабними можуть бути результати комплексної зміни харчових звичок. Однак настільки швидке схуднення не є універсальною нормою і не означає, що іншим людям варто намагатися повторити його темп.

Безпечний спосіб зниження ваги залежить від початкової маси тіла, віку, стану здоров’я, харчування та фізичної активності. Особливо якщо йдеться про значну кількість зайвої ваги або супутні проблеми зі здоров’ям, зміни раціону краще обговорити з лікарем чи дієтологом.

У випадку Антоніо вирішальним стало не одне конкретне блюдо, а послідовна зміна щоденного раціону та способу життя.

Новини партнерів