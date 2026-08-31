Мужчина каждый вечер ел одно блюдо и сбросил 55 кг в год: что было в его тарелке (фото)

Мужчина и похудение / © pexels.com

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Антонио, живущий в Испании, годами испытывал проблемы с лишним весом и повышенным артериальным давлением. После медицинского обследования мужчина решил полностью пересмотреть свой рацион. Одним из главных изменений стало то, что привычный ужин он заменил холодным овощным супом.

Об этом идет речь в материале Вlikk.

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Результат оказался значительным. Через год Антонио потерял около 55 кг. Вместе с понижением веса, по данным материала, нормализовалось и его артериальное давление.

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Что он ел до смены рациона

До начала нового режима питания Антонио часто ужинал макаронными изделиями, мясными продуктами и хлебом. Такие блюда могут быть достаточно калорийными, особенно, если их регулярно употреблять большими порциями.

Проблемы с лишним весом и высоким давлением заставили мужчину серьезно отнестись к своему питанию.

Он решил не просто временно сесть на диету, а сменить ежедневные привычки.

Гаспачо / © ТСН.ua

Главное изменение — гаспачо на ужин

Одним из ключевых решений стал заменить привычный ужин на газпачо.

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Это традиционный испанский холодный суп, обычно готовят из помидоров, огурцов, сладкого перца, чеснока, лука, небольшого количества хлеба и оливкового масла.

В новом рационе Антонио были йогурт, фрукты и яйца на завтрак, а на обед — салат и источник белка. Ужин состоял преимущественно из гаспачо, иногда мужчина добавлял к нему фрукты.

Такая замена позволила ему существенно снизить калорийность вечернего приема пищи и отказаться от привычки перекусывать поздно вечером.

55 кг за 12 месяцев

По приведенным данным, наиболее стремительным похудением было в начале. В первые три месяца Антонио потерял около 30 кг.

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В течение следующих девяти месяцев он лишился еще примерно 25 кг. Всего за год результат составил около 55 кг.

Вместе с уменьшением массы тела улучшились и показатели АД.

Однако историю Антонио не следует воспринимать как доказательство того, что именно гаспачо способно обеспечить такое похудение. На результат повлияло комплексное изменение питания и образа жизни, а ключевым фактором снижения веса является дефицит калорий.

Чем полезен гаспачо

Основу традиционного гаспачо составляют овощи, поэтому блюдо может являться источником клетчатки, витаминов и других питательных веществ. При этом ее калорийность зависит от определенного рецепта и количества оливкового масла, хлеба и других добавок.

Если человек хочет использовать гаспачо как ужин, важно следить, чтобы рацион оставался сбалансированным и содержал достаточное количество белка и других необходимых питательных веществ.

Также следует учитывать содержание соли в готовых магазинных вариантах супа.

Можно ли повторить такой результат

История Антонио показывает, сколь масштабными могут быть результаты комплексного изменения пищевых привычек. Однако столь быстрое похудение не является универсальной нормой и не означает, что другим людям следует пытаться повторить его темп.

Безопасный способ снижения веса зависит от исходной массы тела, возраста, состояния здоровья, питания и физической активности. Особенно если речь идет о значительном количестве лишнего веса или сопутствующих проблемах со здоровьем, изменения рациона лучше обсудить с врачом или диетологом.

В случае Антонио решающим стало не одно конкретное блюдо, а последовательное изменение ежедневного рациона и образа жизни.

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