Украинцев неминуемо станет меньше: демограф назвала единственный выход

Элла Либанова / © andrewrostov.livejournal.com

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Население Украины продолжит сокращаться вне зависимости от того, как будут разворачиваться дальнейшие события. Чтобы справиться с последствиями демографического кризиса государство должно сделать главную ставку на качество человеческого капитала.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова во время первого международного форума «Украина Завтра», передает Новости.LIVE.

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Население Украины будет неизбежно сокращаться — что известно

По словам эксперта, компенсировать стремительное уменьшение населения можно исключительно путем повышения его эффективности. В частности, речь идет о создании условий, при которых украинцы будут оставаться здоровыми и экономически активными гораздо дольше.

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«С демографией у нас плохо. Депопуляция нас ждет безизбежно в любом варианте развития событий. И у нас есть выход только один: улучшать качество человеческого капитала. То есть брать не количеством, а брать качеством. Что это значит? Люди должны жить дольше. Причем не жить, а жить в трудоспособном, экономическом, здоровом состоянии», — подчеркнула Элла Либанова во время своего выступления.

Кроме здоровья нации, директор института указала на необходимость существенных изменений в системе образования. Она отметила, что вместо массового и хаотического получения дипломов о высшем образовании страна должна сфокусироваться на подготовке тех специалистов, которые будут критически нужны для восстановления инфраструктуры и промышленности в послевоенное время.

«Мы должны готовить инженеров. Мы должны готовить технарей. Должны готовить строителей. Мы должны готовить тех, кто сможет развить украинскую экономику после войны», — подытожила демограф.

Война в Украине — последние новости

Напомним, с начала 2026 года в Киеве родилось более 11 тысяч малышей, однако демографическая ситуация в Украине остается критической.

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Ранее демограф разъяснил, как война влияет на здоровье украинцев и почему население в 25 миллионов — это не приговор.

К слову, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готово остановить ее по линии фронта. В то же время дипломатические усилия в сентябре, в том числе с участием США, могут существенно изменить ситуацию.

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