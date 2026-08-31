Мудрик переходит из "Челси" в новый клуб — где будет играть украинец

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, с которого в конце июля сняли дисквалификацию за употребление допинга, станет игроком "Тоттенхэма".

"Шпоры" арендуют 25-летнего украинца с опцией выкупа, сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира в соцсети X.

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Отмечается, что стороны уже окончательно договорились о переходе Михаила.

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Ключевую роль в этом трансфере сыграл главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик раньше играл в донецком "Шахтере".

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

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В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

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За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

После возвращения на поле Мудрик выходил на замену в трех товарищеских матчах "Челси", суммарно проведя на поле 16 минут.

Ранее сообщалось, что Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах сборной Украины.

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