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Одесса под массированной атакой РФ: в городе исчезает свет, есть ракетная опасность (обновлено)
Одесская область вечером 31 августа оказалась под массированной атакой РФ.
Одесса и Одесская область оказались под массированной атакой со стороны России вечером 31 августа. В городе уже фиксируются проблемы с электроснабжением. Из-за атаки пострадала инфраструктура.
Об этом сообщают местные паблики и местные власти.
Россия атаковала Одессу 31 августа — что известно
На фоне массированной атаки одесские местные паблики сообщают об исчезновении света в некоторых районах города.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применяет комбинированное вооружение. Военные предупредили жителей о приближении ударных дронов, отметив: «Группа баражирующих боеприпасов „Бандероль“ в Одесскую область (в район Одессы)».
Кроме того, зафиксирована ракетная опасность для области. В ведомстве уточнили, что ракета из акватории Черного моря летит в направлении города Черноморск.
«Скоростная цель в направлении Одессы с моря», — сообщили военные в 23:05.
В Одесской ОВА закликали всех жителей находиться в укрытиях.
О массированной вражеской атаке на город сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, в результате удара пострадала инфраструктура, а все детали и последствия обстрела выясняются.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко тоже подтвердил атаку РФ на Одессу. Он заявил, что войска РФ атакуют именно энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы.
«Россия завела войну в стадию бессмысленной эскалации, в то время как путина активно призывают к завершению войны. Его страх за собственную жизнь без войны напоминает крысу, которая бросается в последний момент», — отметил Коваленко.
Также добавил, что подобная тактика россиян не даст им желаемых результатов, а лишь приведет к зеркальным ответным действиям по территории самой РФ.
Война в Украине — последние новости
Напомним, над Киевом вечером 31 августа фиксировались вражеские дроны, из-за чего в городе были слышны взрывы.
Также в Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.