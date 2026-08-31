Одесса под массированной атакой РФ: в городе исчезает свет, есть ракетная опасность (обновлено)

Тревога

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Одесса и Одесская область оказались под массированной атакой со стороны России вечером 31 августа. В городе уже фиксируются проблемы с электроснабжением. Из-за атаки пострадала инфраструктура.

Об этом сообщают местные паблики и местные власти.

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Россия атаковала Одессу 31 августа — что известно

На фоне массированной атаки одесские местные паблики сообщают об исчезновении света в некоторых районах города.

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По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применяет комбинированное вооружение. Военные предупредили жителей о приближении ударных дронов, отметив: «Группа баражирующих боеприпасов „Бандероль“ в Одесскую область (в район Одессы)».

Кроме того, зафиксирована ракетная опасность для области. В ведомстве уточнили, что ракета из акватории Черного моря летит в направлении города Черноморск.

«Скоростная цель в направлении Одессы с моря», — сообщили военные в 23:05.

В Одесской ОВА закликали всех жителей находиться в укрытиях.

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О массированной вражеской атаке на город сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, в результате удара пострадала инфраструктура, а все детали и последствия обстрела выясняются.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко тоже подтвердил атаку РФ на Одессу. Он заявил, что войска РФ атакуют именно энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы.

«Россия завела войну в стадию бессмысленной эскалации, в то время как путина активно призывают к завершению войны. Его страх за собственную жизнь без войны напоминает крысу, которая бросается в последний момент», — отметил Коваленко.

Также добавил, что подобная тактика россиян не даст им желаемых результатов, а лишь приведет к зеркальным ответным действиям по территории самой РФ.

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Атака Росії на Одесу 31 серпня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, над Киевом вечером 31 августа фиксировались вражеские дроны, из-за чего в городе были слышны взрывы.

Также в Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.

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