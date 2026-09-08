"Одні з найгірших речей, які я бачив у житті": Бессент про російські атаки по Україні

Бессент оцінив дії Росії проти України / © скриншот з відео

Реклама

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що дії Росії проти України є одними з найгірших речей, які він бачив у своєму житті.

Про це йдеться у трансляції, яку опублікував ClashReport.

Реклама

«Те, що росіяни роблять з Україною — одна з найгірших речей, які я бачив у своєму житті», — сказав Бессент.

Реклама

Водночас він наголосив на необхідності продовжувати дипломатичний діалог із Росією, якщо США та інші країни хочуть зупинити війну.

«Але якщо ви не розмовляєте, ви не можете це зупинити. Ми вважали важливим, щоб російська делегація була присутня на G20», — зазначив американський чиновник.

За його словами, без переговорів неможливо знайти шлях до завершення війни.

«Якщо ви не збираєтеся розмовляти, то як ви збираєтеся вирішити цю жахливу війну?» — заявив Бессент.

Реклама

Економічний потенціал України: Бессент назвав важливий фактор стримування РФ

Міністр також звернув увагу на економічний потенціал України. Бессент зазначив, що за часів після розпаду СРСР економіки Польщі та України були приблизно однаковими, однак нині польська економіка утричі більша.

На його думку, належне управління українською економікою може стати важливим фактором стримування Росії.

«Якщо Україна зможе належним чином управляти своєю економікою, це може стати значним стримувальним фактором для росіян», — сказав Бессент.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США висловився щодо українських ударів по російських енергетичних об’єктах. За його словами, це створює додатковий тиск на світові ціни.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів