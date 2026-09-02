Удари України по енергетиці РФ відгукнулися у світі: у США заявили про шок

Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Україна посилює удари по російських енергетичних об’єктах, що створює додатковий тиск на світові ціни.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

Реклама

За його словами, зараз світ переживає енергетичний шок, одним із чинників якого він назвав дії України проти енергетичної інфраструктури Росії.

Реклама

«Зараз ми переживаємо енергетичний шок. Україна вирішила, що хоче знищити російські енергетичні об'єкти. Це створює ціновий тиск на світовому рівні. Плюс конфлікт в Ірані, але він закінчиться», — сказав Бессент.

У Росії загострюється дефіцит пального

Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Про це повідомляв Reuters.

На тлі цього в окремих російських регіонах знову загострився дефіцит пального, хоча в липні ситуація тимчасово стабілізувалася і місцева влада намагалася послабити обмеження на продаж бензину.

Раніше також повідомлялося, що через удари по російських НПЗ Москва дедалі активніше шукає можливості закуповувати паливо за кордоном.

Реклама

Крім того, у липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився приблизно на третину за місяць і вдвічі порівняно з минулим роком.

Новини партнерів

Новини партнерів