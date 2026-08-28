Палає і димить: дрони влаштували “бавовну” в Москві та Ярославській області (відео)

Атака на Ярославський НПЗ / © Exilenova+

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Дрони актували Москву та Ярославську область Росії вранці 28 серпня. Влада звітує про роботу ППО, у Підмосков’ї фіксують задимлення, а в Ярославській області був уражений НПЗ.

Про це повідомили телеграм-канали, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та мер Москви Сергій Собянін.

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Атака на Ярославську область

Євраєв заявив про «безпілотну небезпеку» в регіоні. За його словами, російські військові та силовики нібито працюють над відбиттям атаки.

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«Підрозділи Міністерства оборони та силових відомств ведуть роботу з відбиття атаки», — заявив губернатор Ярославської області.

На тлі атаки у регіоні обмежили рух на відрізку траси М8 у напрямку Москви. У Ярославлі частину громадського транспорту спрямували об’їзними шляхами або скоротили маршрути.

Євраєв також повідомив, що міжмуніципальні автобуси, які курсують перекритою ділянкою М8, тимчасово припинили рух. Водночас він не уточнив, які саме об’єкти могли стати цілями атаки. У соцмережах поширили кадри ймовірних наслідків, на яких, зокрема, видно вибиті вікна в будинках.

Вибиті вікна в будинках у Ярославській області РФ / © Exilenova+

“СОУ уразили Ярославський НПЗ — ключове підприємство-постачальник палива для всієї Москвської агломерації», — повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Дата публікації 09:17, 28.08.26 Кількість переглядів 9 Атаку дронів на Ярославську область РФ зняли на відео

Атака на Москву та область

Атака безпілотників також фіксувалася в Москві та області. Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила два дрони, які прямували до столиці.

«Два БпЛА, що летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — поінформував мер російської столиці.

Після атаки над Павловським Посадом у Московській області було видно чорний дим. Причина задимлення наразі не встановлена.

Крім того, «червоний» рівень небезпеки запровадили у Владимирській та Івановській областях РФ, а також у південно-східній частині Московської області.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі 28 серпня Саратовську область та Ярославль атакували безпілотники. В Енгельсі та Саратові лунала серія вибухів і працювала ППО, зафіксовано задимлення в районі військового аеродрому «Енгельс-2», звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 для ударів по Україні.

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