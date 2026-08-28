Атаку дронів на Ярославську область РФ зняли на відео

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Вранці 28 серпня Ярославську область Росії атакували дрони, через що губернатор Михайло Євраєв оголосив безпілотну небезпеку. На тлі атаки перекрили рух на трасі М8 у бік Москви, змінили маршрути громадського транспорту та зупинили міжмуніципальні автобуси. У соцмережах публікують відео атаки, а за даними пабліків, безпілотники вдарили по Ярославському НПЗ, де спалахнула масштабна пожежа.