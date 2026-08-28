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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
18

Атаку дронів на Ярославську область РФ зняли на відео

Атаку дронів на Ярославську область РФ зняли на відео

Атаку дронів на Ярославську область РФ зняли на відео

Вранці 28 серпня Ярославську область Росії атакували дрони, через що губернатор Михайло Євраєв оголосив безпілотну небезпеку. На тлі атаки перекрили рух на трасі М8 у бік Москви, змінили маршрути громадського транспорту та зупинили міжмуніципальні автобуси. У соцмережах публікують відео атаки, а за даними пабліків, безпілотники вдарили по Ярославському НПЗ, де спалахнула масштабна пожежа.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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