Український "Батон"- останнє, що бачать окупанти на фронті

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Перетворює окупантів на попіл, а їхню техніку на брухт. Український далекобійний дрон Батон вражає вогневі позиції, автомобілі, блокпости та логістику — те, без чого російська армія не може воювати. Запускають ударне крило бійці спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки. Пілоти запевняють - батон не боїться РЕбів, а нові модифікації дозволяють бити по цілях на десятки кілометрів в тилу противника. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на секретній позиції розвідників і побачила, що цього разу Кракен знищив в тилу росіян.