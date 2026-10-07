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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
92

Український "Батон"- останнє, що бачать окупанти на фронті

Український "Батон"- останнє, що бачать окупанти на фронті

Український "Батон"- останнє, що бачать окупанти на фронті

Перетворює окупантів на попіл, а їхню техніку на брухт. Український далекобійний дрон Батон вражає вогневі позиції, автомобілі, блокпости та логістику — те, без чого російська армія не може воювати. Запускають ударне крило бійці спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки. Пілоти запевняють - батон не боїться РЕбів, а нові модифікації дозволяють бити по цілях на десятки кілометрів в тилу противника. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на секретній позиції розвідників і побачила, що цього разу Кракен знищив в тилу росіян.    

Дата публікації
Кількість переглядів
92

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