Яке церковне свято в Україні 29 жовтня

Церковне свято 29 жовтня / © pexels.com

Реклама

29 жовтня (11 листопада), в православному календарі день пам’яті преподобної Анастасії. Преподобна Анастасія жила за часів правління візантійського імператора Юстиніана I, який керував імперією у 527–565 роках. Вона походила зі знатної родини та посідала високе становище при імператорському дворі в Константинополі. Анастасію шанували за доброчесність, лагідність і благочестя.

Після раннього вдівства жінка дедалі більше прагнула присвятити своє життя Богові. Водночас прихильність імператора викликала ревнощі його дружини, імператриці Феодори. Щоб уникнути придворних інтриг і зберегти душевний спокій, Анастасія вирішила залишити столицю.

Реклама

Анастасія таємно вирушила до Александрії в Єгипті. Неподалік міста вона заснувала невеликий монастир, де присвятила себе молитві, посту та духовним вправам. Колишнє придворне життя поступилося місцем чернечій праці й служінню Богові.

Реклама

Коли після смерті Феодори імператор Юстиніан знову почав розшукувати Анастасію, вона вирішила остаточно віддалитися від світу. Жінка звернулася по допомогу до авви Даниїла — досвідченого духовного наставника, який жив у єгипетській пустелі.

Старець допоміг їй сховатися від пошуків. За його порадою Анастасія вдягнула чоловічий чернечий одяг і взяла ім’я Анастасій. Так вона могла залишатися невпізнаною та присвятити себе усамітненому духовному подвигу.

Анастасія оселилася в печері у віддаленій місцевості єгипетської пустелі. Там вона провела двадцять вісім років, дотримуючись суворого чернечого правила. Її життя складалося з молитви, посту, мовчання та постійної праці над собою.

Їжу й воду їй приносив учень авви Даниїла, залишаючи необхідне біля входу до печери. Сама подвижниця уникала зустрічей з людьми, прагнучи зосередитися на духовному житті.

Реклама

За церковним переказом, Анастасія терпляче переносила труднощі усамітнення, не прагнула повернути колишнє становище й не шукала земної слави. Її головною метою було зберегти вірність Богові.

Переказ розповідає, що Господь відкрив Анастасії наближення смерті. Вона написала авві Даниїлу коротке повідомлення на уламку глиняного посуду й попросила його прийти разом з учнем.

Старець поспішив до печери, де застав подвижницю ще живою. Він висповідав її та причастив Святих Христових Таїн. Перед смертю Анастасія благословила духовного наставника й монаха, який супроводжував його.

Свята мирно відійшла до Господа приблизно у 567–576 роках. Під час підготовки до поховання учень авви Даниїла виявив, що під одягом монаха приховувалася жінка. Тоді старець розповів йому історію життя Анастасії та пояснив, чому вона обрала такий шлях усамітнення.

Реклама

Згодом розповідь про її духовний подвиг поширилася серед християн. За церковними відомостями, 1200 року мощі святої перенесли до Константинополя.

Церковне свято в Україні 29 жовтня за старим календарем

За старим календарем 29 жовтня в Україні вшановували пам’ять мученика Лонгіна Сотника. За церковним переказом, він був римським воїном, який стояв на варті під час розп’яття Спасителя. Побачивши смерть Ісуса та незвичайні явища, що супроводжували її, Лонгін увірував у Христа й визнав Його Сином Божим. Згодом він прийняв християнство та почав проповідувати віру. За переказами, за це його переслідували й стратили.

Прикмети 29 жовтня

Народні прикмети 29 жовтня / © pexels.com

Поривчастий вітер — до дощу.

Дощ почався вранці — скоро закінчиться, а якщо в обід — може затягнутися.

Ясне зоряне небо вночі — до гарної погоди наступного дня.

Що не можна робити 29 жовтня

Церковні настанови на 29 жовтня закликають утримуватися від сварок, образ, лихослів’я та осуду інших людей. Також цього дня радять не піддаватися заздрості, не плекати бажання помститися, не лінуватися й не відвертатися від тих, хто потребує підтримки та допомоги.

Що можна робити 29 жовтня

У народному календарі 29 жовтня відоме як день Анастасії Вівчарниці. За давнім звичаєм, цього дня стригли овець, обробляли вовну, пряли нитки, займалися ткацтвом і в’язанням. Особливу увагу приділяли пастухам: їм дякували за нелегку працю, висловлювали повагу та пригощали домашніми стравами.

Новини партнерів

Новини партнерів