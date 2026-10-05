Трамп зробив заяву про ймовірний спалах чуми в Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Росії у зв’язку зі спалахом чуми. За його словами, американська сторона знає про ситуацію в Іркутську.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи стурбований він спалахом захворювання у Росії, передає ClashReport.

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«Це хвороба, яку ми раніше вміли контролювати. Але чомусь ці мікроби стали сильнішими та розумнішими. Вони як армія. Ми допоможемо Росії», — заявив Трамп.

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Президент США також додав, що Вашингтону відомо про події в Іркутську.

«Ми знаємо про те, що сталося в Іркутську. США допоможуть Росії», — сказав він.

Чума в Росії та реакція США — що відомо

Нагадаємо, реакція американського президента на ймовірний спалах чуми в Росії — не перша. Раніше у Вашингтоні прокоментували загадкову смерть в Іркутську. Там не вважають ситуацію приводом для паніки, але продовжують її моніторити.

Тепер і Трамп заявив про готовність надати Росії допомогу на тлі повідомлень про спалах чуми. Водночас він не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

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Раніше йшлося про таємничу смерть епідеміологині та масовий карантин у Сибіру.

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