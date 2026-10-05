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Трамп зробив заяву про ймовірний спалах чуми в Росії
Дональд Трамп пообіцяв допомогу Росії через чуму.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Росії у зв’язку зі спалахом чуми. За його словами, американська сторона знає про ситуацію в Іркутську.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи стурбований він спалахом захворювання у Росії, передає ClashReport.
«Це хвороба, яку ми раніше вміли контролювати. Але чомусь ці мікроби стали сильнішими та розумнішими. Вони як армія. Ми допоможемо Росії», — заявив Трамп.
Президент США також додав, що Вашингтону відомо про події в Іркутську.
«Ми знаємо про те, що сталося в Іркутську. США допоможуть Росії», — сказав він.
Чума в Росії та реакція США — що відомо
Нагадаємо, реакція американського президента на ймовірний спалах чуми в Росії — не перша. Раніше у Вашингтоні прокоментували загадкову смерть в Іркутську. Там не вважають ситуацію приводом для паніки, але продовжують її моніторити.
Тепер і Трамп заявив про готовність надати Росії допомогу на тлі повідомлень про спалах чуми. Водночас він не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.
Раніше йшлося про таємничу смерть епідеміологині та масовий карантин у Сибіру.