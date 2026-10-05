Чи чекати на епідемію чуми з Росії: у Вашингтоні прокоментували загадкову смерть в Іркутську

Марко Рубіо / © Associated Press

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Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Іркутській області Росії, де після смерті співробітниці протичумного інституту десятки людей опинилися на карантині. У Вашингтоні поки не вважають ситуацію приводом для тривоги, однак продовжують її відстежувати.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Голос Америки».

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«Я не думаю, що це привід для тривоги, але це привід зосередити увагу на ситуації та просто продовжувати її відстежувати. Саме це ми й робимо», — сказав Рубіо журналістам.

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Представник Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США також повідомив «Голосу Америки», що Центри з контролю та профілактики захворювань США спільно з Державним департаментом та іншими відомствами «уважно стежать за ситуацією».

Раніше Axios із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа повідомляв, що Білий дім знає про ймовірний випадок чуми в Росії, «стежить за спалахом та оцінює варіанти».

Що відомо про ситуацію в Іркутській області

Повідомлення про можливий спалах з’явилися після смерті молодої співробітниці Іркутського науково-дослідного протичумного інституту.

Офіційну причину смерті співробітниці протичумного інституту публічно не підтверджено. Водночас у російських медіа з’явилася версія, що жінка могла випадково розбити в лабораторії пробірку з бактерією.

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Епідеміолог Михайло Фаворов поставив цю версію під сумнів, посилаючись на високий рівень захисту персоналу таких лабораторій.

Він припустив інший сценарій: хворобу могли спочатку неправильно діагностувати через проблеми з диханням, через що необхідне лікування антибіотиками могло бути розпочате із запізненням.

Після цього в регіоні почали запроваджувати карантинні заходи. Російська влада ізолювала десятки людей, а очільниця «Роспотребнадзору» Анна Попова прибула до Іркутської області для зустрічей із місцевими посадовцями.

За повідомленнями російських і незалежних медіа, під карантин потрапили кілька медичних закладів Іркутська, зокрема міські лікарні №1, №3 та №10, Івано-Матрьонінська дитяча лікарня та пологовий будинок.

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За даними, які поширювалися у медіа, в ізоляції перебувають близько 189 людей: 114 — в одній лікарні, 63 — в іншій та ще 12 — у самому протичумному інституті.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявляв, що йдеться про підозру на легеневу форму чуми, яка може передаватися безпосередньо від людини до людини.

«Якби серед близько 200 контактних осіб уже відбулося зараження, перші випадки могли б проявитися через 2–3 дні через короткий інкубаційний період», — пояснив Александрін.

За його словами, легенева чума може передаватися великими краплями під час кашлю, чхання або близької розмови, однак механізм її поширення відрізняється від COVID-19.

Серед характерних симптомів експерт назвав високу температуру, озноб, сильну слабкість, кашель та задишку.

Російська влада уникає називати діагноз

ЗМІ звернули увагу, що російські посадовці публічно говорять про «небезпечну інфекційну хворобу», не називаючи її чумою. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своїх заявах також не називав конкретного діагнозу.

За інформацією місцевих джерел, серед медиків уже відкрито обговорюють можливу чуму, хоча офіційно такий діагноз у документах нібито не фігурує.

Також повідомлялося, що мешканці регіону почали активно купувати антибіотики, а в окремих аптеках виник їх дефіцит.

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