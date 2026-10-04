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Чума в Росії: через смерть жінки оголосили карантин і запровадили масковий режим
Медики в Іркутській області РФ відкрито говорять про чуму, але офіційно це захворювання не фігурує у документах.
В Іркутській області Росії після смерті 27-річної жінки від чуми запровадили карантин у кількох медичних установах та масковий режим на одному з найбільших підприємств — Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Директор Іркутського алюмінієвого заводу Артем Фоміних повідомив про запроваження маскового режиму на підприємстві. За його словами, це є профілактичним заходом після смерті місцевої мешканки від чуми.
Керівник заводу закликав працівників у разі появи симптомів захворювання негайно звертатися по медичну допомогу. Водночас він зазначив, що в Шелехові поширюється суперечлива інформація щодо ситуації з чумою.
У Іркутську на карантин закрили декілька лікарень
Тим часом в Іркутську на карантин закрили міські лікарні №1, №3 та №10, Івано-Матрьонінську дитячу лікарню, а також пологовий будинок. Про це, як пише The Moscow Times із посиланням на видання «Люди Байкала», повідомляють джерела у сфері охорони здоров’я.
За словами одного зі співрозмовників видання, медики вже відкрито говорять про чуму, хоча офіційно це захворювання нібито не фігурує у документах.
Джерело також звернуло увагу на особливості запроваджених обмежень. За його словами, у випадку легеневої чуми зазвичай не йдеться про вибірковий карантин, а обмеження мають стосуватися медичних установ ширше.
Про карантинні заходи свідчить і ситуація у пологовому будинку. Родичі однієї з породіль розповіли, що лікарі, посилаючись на загрозу чуми, не дозволили її чоловікові перебувати в палаті під час партнерських пологів, попри укладений контракт.
Що відомо про померлу жінку
Про смерть мешканки Іркутської області від чуми російська влада повідомила 2 жовтня. Нею виявилася 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту Дар’я Шипілова.
Обставини її зараження залишаються нез’ясованими. За однією з версій, 25 вересня жінка розбила в лабораторії пробірку зі збудником чуми. За іншою, вона повернулася з відрядження до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок захворювання.
29 вересня Шипілову госпіталізували до лікарні в Шелехові із симптомами пневмонії та підключили до апарата штучної вентиляції легень. Через кілька днів вона померла.
Після цього лікарню закрили на карантин, а влада почала встановлювати людей, які контактували з померлою.
Госпіталізували майже 190 контактних осіб
За даними джерел «Людей Байкала», загалом встановили 197 людей, які могли контактувати із Шипіловою. Із них 189 госпіталізували: 114 перебувають в одному медичному закладі, 63 — в іншому, ще 12 людей направили до протичумного інституту.
Водночас 2 жовтня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що ознак захворювання у госпіталізованих не виявили, а результати лабораторних досліджень були негативними.
За даними джерел видання, від 1 жовтня автомобілі швидкої допомоги, які перевозять на обстеження людей, що контактували з померлою, супроводжують співробітники ФСБ.
Вранці 3 жовтня адміністрація Байкальська закликала мешканців тимчасово утриматися від поїздок до Шелехова та сусідніх населених пунктів через випадок смерті від чуми. Згодом це повідомлення було видалено.
Нагадаємо, у Росії режим намагаються приховати справжні масштаби спалаху небезпечної хвороби. Влада оголосила карантин, ізолювала майже двісті осіб та скасувала масові заходи, однак офіційні особи уникають вживання слова «чума».