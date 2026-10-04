СБУ атакувала аеродром в Адигеї, де стояли носії КАБів: що вдалося уразити

СБУ знищує авіацію РФ: деталі атаки дронів на військовий аеродром в Адигеї

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У ніч проти неділі, 4 жовтня, безпілотники Служби безпеки України завдали успішного удару по військовому аеродрому «Ханська» у Республіці Адигея (РФ).

Про це передає пресслужба СБУ.

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Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили:

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Су-35. Це — багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Експортна вартість — близько $100 млн.

Су-34 — винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість — близько $50 млн.

склад боєприпасів на території аеродрому.

Зазначається, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах. Особливо від КАБів останнім часом потерпають Суми.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна подвоїть удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на удари по мостах в українській столиці.

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