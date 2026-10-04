Колишній охоронець «Мотороли» скоїв подвійне жорстоке вбивство

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Теймураз Гогіашвілі, який раніше працював особистим охоронцем відомого ватажка угруповання «ДНР» Арсена Павлова на псевдо «Моторола», жорстоко вбив та розчленував дружину й доньку московського ресторатора Мамуки Церетелі.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Колишній охоронець бойовика «Мотороли» скоїв подвійне вбивство та розчленував жертв у Росії

2016 року Гогіашвілі, який мав позивний «Гога», був поряд із «Моторолою» під час вибуху в ліфті, де той загинув. Тоді російські медіа стверджували, що «Гога» також дістав смертельні поранення.

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Втім, ця інформація виявилася фейком: охоронець вижив і згодом перебрався до РФ, де продовжив коїти тяжкі злочини. Зокрема, він переключився на вбивства жінок.

«Таких чудових людей російська пропаганда з 2014 року представляла нам як героїв Донбасу та захисників російськомовного населення», — пише Казанський.

Журналіст посилається на російські джерела інформації, які стверджують, що Теймураз Гогіашвілі жорстоко вбив та розчленував дружину й доньку Мамуки Церетелі — 19-річну Дар’ю вбив у гаражі, а потім застрелив та розчленував її матір Олену у квартирі на Жулебинському бульварі у Москві.

Злочинця затримали у Воронезькій області. Наразі він на допиті. За інформацією російських правоохоронних органів, він зізнався в обох убивствах.

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Росіяни: інші новини

Нагадаємо, у Росії зростає тривожність і готується нова хвиля еміграції, яку правозахисники називають «панічною». Хоча виїзд не сягає масштабів масової втечі 2022 року, росіяни знову залишають країну або шукають варіанти для релокації. Основними причинами стали страх нової мобілізації після виборів, загроза призову, жорстке обмеження громадянських свобод і тиск на активістів, а також економічні проблеми, паливна криза та масштабні блокування інтернету на тлі атак українських дронів.

Країнами призначення для емігрантів залишаються Грузія, Вірменія, Казахстан і Туреччина. Представники правозахисних організацій зазначають, що кількість звернень по допомогу з виїздом різко зросла, а в соцмережах росіяни активно діляться намірами залишити РФ. Реагуючи на це, секретар Радбезу Вірменії заявив про готовність допомогти ухилянтам від призову, що викликало обурення у МЗС Росії та Держдумі.

Водночас головною мотивацією для втечі росіян залишається виключно власний комфорт і страх за особисту безпеку. Жоден із опитаних емігрантів не згадав про щоденні жертви серед українців від дій російських військових та не заявив про необхідність припинення війни.

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