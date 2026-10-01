«Загубили під час втечі»: окупанти могли втратити мощі Дмитра Донського, які передав їм Путін

Росіяни могли загубити мощі Дмитра Донського / © Associated Press

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У російських ЗМІ почала з’являтися інформація, нібито на фронті окупанти, яким довірили мощі Дмитра Донського, благополучно загубили їх під час втечі з Лиманського напрямку. До слова, мощі мали підіймати бойовий дух, допомагати просуватися та слугувати об’єктом поклоніння для російських військових.

На Лиманському напрямку окупанти могли загубити мощі Дмитра Донського під час втечі

Російські Z-блогери та пропагандисти поширюють повідомлення про те, що російські військові під час втечі з Лиманського напрямку могли загубити частину мощей князя Дмитра Донського, які їм прислав Володимир Путін.

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До слова, на цьому напрямку саме зараз проводиться операція «Вівальді», у межах якої ЗСУ мають успіхи та просування.

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Історія почалася ще у вересні, коли вище духовенство РПЦ вирішило відправити на передову фрагмент правої руки князя Дмитра Донського, розраховуючи, що це має «духовно зміцнити» армію РФ.

Перед відправкою на схід України з ковчегом влаштували урочистий хресний хід вулицями Москви. Далі артефакт доставили до тимчасово окупованого Донецька. Там біля меморіалу Другої світової війни відбувся молебень, під час якого місцеві колаборанти разом із російськими офіцерами прикладалися до реліквії, а митрополит Донецький і Маріупольський Володимир закликав «Божу допомогу» на війська РФ.

Водночас у РЦП не хочуть визнавати можливої втрати реліквії. Там повідомляють, що це фейк. Зокрема, про це російським медіа заявив заступник голови Синодального відділу із взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе.

«Інформація, що розповсюджується в соціальних мережах, про те, що частина мощей Дмитра Донського була втрачена в зоні проведення спеціальної військової операції, є зловмисним вигадкою», — заявив Кіпшидзе.

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Попри все, є велика ймовірність того, що російські окупанти таки загубили власну святиню, а «згори» отримали наказ замовчувати цей факт.

Варто згадати, що таке з росіянами трапляється не вперше — у липні вони загубили мощі Олександра Невського, які везли для проведення молебню, на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Також торік російські окупанти загубили мощі Матрони Московської на фронті.

Що передувало: Путін відкопав мощі та відправив їх на фронт

Нагадаємо, під час візиту до Архангельського собору Кремля Володимир Путін оглянув розкриту гробницю московського князя Дмитра Донського. Раніше Російська православна церква заявила про «віднайдення» мощей князя та ініціювала відокремлення фрагментів останків для їх подальшого відправлення на фронт в Україну, де російські окупанти зможуть їм поклонятися. Путін публічно підтримав цю ідею патріарха Кирила, назвавши подію «дивовижною» та «чудесною».

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У РПЦ розкриття могили, яке до цього відбувалося лише в 1860-х роках, офіційно пояснили необхідністю провести «ремонтні роботи». Водночас журналісти зазначають, що подія була спланованою, оскільки місце поховання було давно відоме.

На думку експертів, подібні маніпуляції з релігійними артефактами є спробою російського керівництва компенсувати затяжну кризу у військових діях за допомогою містичної пропаганди.

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