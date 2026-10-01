Путін різко змінив плани щодо війни в Україні і діє за новою тактикою: у ISW попередили, чого очікувати вже взимку

Путін / © ТСН

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Упродовж останнього часу російський диктатор Володимир Путін був змушений кардинально переглянути свою вихідну «теорію перемоги» у війні проти України. Втративши можливість досягти успіху безпосередньо на лінії фронту, Кремль переніс головний акцент на кампанію дальньорядних повітряних ударів.

Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначають військові експерти, переломним чинником стали переконливі успіхи Збройних сил України на полі бою протягом 2026 року. Вони змусили вище керівництво РФ змінити як риторику, так і загальну воєнну стратегію. Тепер нова тактика Москви базується на спробі примусити Україну до повної капітуляції протягом опалювального сезону 2026–2027 років.

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За даними ISW, саме цим пояснюється те, що Росія розпочала масовану кампанію ударів по українській інфраструктурі значно раніше, ніж у попередні роки, ще до офіційного старту опалювального сезону.

У звіті виокремлюють три ключові причини, чому Путін квапиться з атаками:

Випередження систем ППО

Ворог прагне завдати системної шкоди енергосистемі до того, як Україна встигне повноцінно зміцнити її захист та розробити ефективні протизаходи проти російської балістики й реактивних безпілотників.

Тиск на мирний процес

Кремль намагається змусити Україну погодитися на капітуляційні умови ще до початку змістовних мирних переговорів, над якими зараз працюють Київ та міжнародні партнери.

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Психологічний терор

Розрахунок робиться на деморалізацію цивільного населення в умовах холодної пори року.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що комбінована повітряна кампанія стала головним інструментом тиску РФ, оскільки на суші ворог більше не здатен диктувати свої умови.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про те, що у ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону. Під ударом опинилися 11 регіонів, є руйнування, постраждалі та загиблі.

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