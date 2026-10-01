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- Укрaїнa
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Путін різко змінив плани щодо війни в Україні і діє за новою тактикою: у ISW попередили, чого очікувати вже взимку
Через успіхи ЗСУ на полі бою Кремль переглянув свою початкову стратегію перемоги та передчасно розпочав масовані удари по енергетиці, аби зневірити українців і примусити Київ до капітуляції.
Упродовж останнього часу російський диктатор Володимир Путін був змушений кардинально переглянути свою вихідну «теорію перемоги» у війні проти України. Втративши можливість досягти успіху безпосередньо на лінії фронту, Кремль переніс головний акцент на кампанію дальньорядних повітряних ударів.
Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають військові експерти, переломним чинником стали переконливі успіхи Збройних сил України на полі бою протягом 2026 року. Вони змусили вище керівництво РФ змінити як риторику, так і загальну воєнну стратегію. Тепер нова тактика Москви базується на спробі примусити Україну до повної капітуляції протягом опалювального сезону 2026–2027 років.
За даними ISW, саме цим пояснюється те, що Росія розпочала масовану кампанію ударів по українській інфраструктурі значно раніше, ніж у попередні роки, ще до офіційного старту опалювального сезону.
У звіті виокремлюють три ключові причини, чому Путін квапиться з атаками:
Випередження систем ППО
Ворог прагне завдати системної шкоди енергосистемі до того, як Україна встигне повноцінно зміцнити її захист та розробити ефективні протизаходи проти російської балістики й реактивних безпілотників.
Тиск на мирний процес
Кремль намагається змусити Україну погодитися на капітуляційні умови ще до початку змістовних мирних переговорів, над якими зараз працюють Київ та міжнародні партнери.
Психологічний терор
Розрахунок робиться на деморалізацію цивільного населення в умовах холодної пори року.
В Інституті вивчення війни підкреслюють, що комбінована повітряна кампанія стала головним інструментом тиску РФ, оскільки на суші ворог більше не здатен диктувати свої умови.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про те, що у ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону. Під ударом опинилися 11 регіонів, є руйнування, постраждалі та загиблі.