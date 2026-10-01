Естонія зробила заяву про війну: що назвали умовою миру в Європі

Прапор Естонії / © Unsplash

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Парламент Естонії — Рійгікогу — ухвалив спеціальну заяву щодо війни Росії проти України та майбутньої безпеки Європи.

У документі депутати прямо пов’язали перспективу тривалого миру на континенті з результатом російсько-української війни.

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«Перемога України та стратегічна поразка Росії є необхідними передумовами для забезпечення тривалого і справедливого миру та безпеки в Європі», — йдеться у позиції парламенту.

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Рійгікогу також наголосив, що мир не може бути досягнутий шляхом винагородження агресії або повернення до політики «сфер впливу». Для стійкого врегулювання, за позицією парламенту, необхідні збереження суверенітету й територіальної цілісності України та гарантії безпеки, які унеможливлять новий напад РФ.

Окремо Естонія закликала союзників напередодні зими зробити пріоритетом передавання Україні систем ППО та ракет до них. У заяві також наголошується на необхідності довгострокової фінансової підтримки України та розвитку її оборонної промисловості.

Парламент виступив за подальше посилення економічного тиску на Росію, ефективніше застосування санкцій та відповідальність за їхнє порушення.

Крім того, депутати засудили диверсії, кібератаки, підпали, вбивства та інші насильницькі дії, які в документі пов’язують із Росією в європейських країнах.

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Рійгікогу також підтвердив підтримку майбутнього членства України в НАТО та Європейському Союзі й закликав завершити створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та механізму компенсації Україні завданих збитків.

За заяву проголосували 78 депутатів парламенту Естонії, один парламентар виступив проти.

Нагадаємо, що раніше Естонія викликала російського дипломата "на килим" після підпалу оборонної компанії в Таллінні

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