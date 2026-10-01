РФ могла випустити рекордні 260 реактивних дронів за добу: оглядач попередив, що буде далі

Дрон / © ТСН

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Росія за останню добу могла випустити по Україні близько 260 реактивних безпілотників. Більша частина цілей, за оцінкою військового оглядача Богдана Мирошникова, була спрямована на Київ та Київську область.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Мирошников припускає, що така кількість реактивних дронів може бути рекордною. Водночас він наголосив, що йдеться про його оцінку, а не офіційну статистику Повітряних сил.

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За словами оглядача, Росія поки що не здатна запускати по 260 реактивних БпЛА щодня, оскільки виробництво ще не масштабоване до такого рівня.

Однак, за його прогнозом, противник може проводити менші атаки щодня, а приблизно раз на 7–10 днів формувати значно більшу хвилю.

Мирошников вважає, що надалі ситуація дедалі більше залежатиме від темпів виробництва з обох боків.

Росія, за його оцінкою, намагатиметься збільшувати випуск "Гераней-4/5", "Дань-М/Т" та "Бандеролей". Україна, своєю чергою, розвиватиме реактивні дрони-перехоплювачі та нарощуватиме їхнє виробництво.

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Оглядач назвав це фактично технологічною гонкою, у якій перевага періодично може переходити від однієї сторони до іншої.

Водночас Мирошников очікує, що зі збільшенням кількості українських реактивних перехоплювачів частка ворожих дронів, які досягатимуть цілей, має поступово скорочуватися.

За його оцінкою, ефективність перехоплення вже покращилася, а помітніший результат від масштабування нових засобів протиповітряної оборони може з’явитися протягом найближчих кількох місяців.

Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Також 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.

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