Швидше за «Формулу-1»: український дрон-перехоплювач збив ціль на 425 км/год

Реактивні дрони швидші за «Формулу-1»» / © tsn.ua

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Битва українських та російських безпілотників виходить на нові божевільні швидкості. Тепер повітряні дуелі дронів розгортаються у темпі, що перевищує показники болідів «Формули-1» чи відомих японських швидкісних поїздів.

Більше про це пише Business Insider.

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Реактивні дрони вже літають швидше, ніж пілоти «Формули-1»

Черговим підтвердженням такого екстремального протистояння став звіт Благодійного фонду Сергія Притули. Волонтерська організація оприлюднила тепловізійний запис із камери дрона, який наближається до іншого літального апарата вище за хмари.

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За силуетом ціль дуже нагадує «Герань-5» — російський ударний дрон, який за своїми характеристиками та формою максимально близький до крилатих ракет.

Камера стрімко скорочує дистанцію до ворожого апарата і переривається майже впритул до нього — це типовий знак успішного або близького до нього перехоплення.

«Безпілотник був знищений під час польоту на швидкості 425 км/год на висоті понад 3 км», — повідомили у фонді.

Швидкість 425 км/год означає, що за одну секунду безпілотник долає відстань, більшу за довжину футбольного поля.

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Відео зняли військові 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку з Полтавщини. Для знищення цілі підрозділ задіяв новий дрон-перехоплювач, який був створений спеціально для знищення реактивних безпілотників.

За даними української розвідки, «Герань-5» є російською адаптацією іранського дрона Karrar. Цей апарат здатен розганятися до 600 км/год, що робить його найшвидшим серед усіх російських ударних БпЛА.

Приземлення ворожої цілі на швидкості 425 км/год стало новим бойовим рекордом для українських перехоплювачів.

Для порівняння, абсолютний рекорд швидкості у «Формулі 1», зафіксований під час спеціального заїзду модифікованого боліда Honda, становить 397 км/год. Тобто, зафіксована у небі швидкість виявилася вищою за показники автоперегонів та перевищила швидкість японських потягів «Сінкансен», які курсують на 320 км/год.

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Схожі показники українські військові фіксували ще рік тому, хоча тоді йшлося лише про випробування, а не про повноцінні атаки. У грудні 2025 року Михайло Федоров, який на той момент обіймав посаду міністра цифрової трансформації України, зазначав, що український дрон-перехоплювач завдяки спеціальному двигуну зміг розігнатися до 400 км/год.

Українські перехоплювачі, які стали масово з’являтися наприкінці 2024 року як ефективна протидія «Шахедам», зазвичай є гвинтовими квадрокоптерами у формі кулі. Проте для боротьби з турбореактивними версіями «Шахедів» та новими ударними дронами розробники також почали оснащувати свої вироби реактивними двигунами. Наразі невідомо, який саме тип безпілотника застосували під час збиття 28 вересня.

Водночас у Міністерстві оборони України повідомили, що зараз проходять польові випробування щонайменше чотирьох типів дронів-перехоплювачів, серед яких є і крилатий безпілотник із катапультним запуском.

Паралельно виробник «Дикі Шершні» оприлюднив відео з новітнім перехоплювачем Sting-S, який наздоганяє реактивні дрони. Минулого тижня представники компанії розповіли, що Sting-S є модифікованим перехоплювачем квадрокоптерного типу.

«Мадяр» про деталі боротьби з реактивними «Шахедами»

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді в інтерв’ю The Telegraph розповів про перебіг технологічного протистояння у війні. За його словами, ворожі реактивні «Шахеди» стали новим викликом, однак українські інженери в тісній співпраці з військовими вже розробили та успішно випробували перші засоби для їхнього перехоплення, тому закриття цього «технологічного вікна» — лише питання часу.

Окремо Бровді застеріг від загроз неконтрольованого розвитку штучного інтелекту, який назвав «цифровим паноптикумом», що привідкриває «вікно Овертона» та швидко робить небезпечні речі нормою для суспільства.

На його думку, поєднання штучного інтелекту з безпілотними та роботизованими комплексами у майбутньому може створити важкокеровану зброю для всього людства.

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