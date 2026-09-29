«Одних перехоплювачів недостатньо»: експерт розкрив, як Україні протидіяти новим дронам РФ

Дрон-перехоплювач Alexa Spatium / © Міністерство оборони

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Для ефективної протидії російським дроновим атакам Україні недостатньо лише нарощувати кількість дронів-перехоплювачів.

Про це в етері «Київ 24» розповів військовий журналіст, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

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Відповідаючи на запитання про протидію російським дроновим атакам, він зазначив, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорить про необхідність ще кількох місяців для отримання достатньої кількості дронів-перехоплювачів.

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За словами Селезньова, ці засоби мають бути ефективними проти російських реактивних дронів. Водночас противник також продовжує вдосконалювати свої технології.

«Але ж і ворог не сидить на місці, він постійно опрацьовує нові технології, використовує нові алгоритми застосування тих самих дронів. Тож це технологічне протистояння буде продовжуватися», — сказав Селезньов.

На його думку, саме тому Україні необхідний комплексний підхід до боротьби з ворожими безпілотниками.

Йдеться не лише про створення та застосування ефективних дронів-перехоплювачів, а й про превентивні заходи, спрямовані на знищення російської інфраструктури, пов’язаної із запуском безпілотників.

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Зокрема, Селезньов назвав необхідним руйнування пускових майданчиків дронів на території Росії, а також підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Крім того, за його словами, важливим напрямком є знищення операторів та розрахунків противника, які здійснюють розвідку місцевості.

Раніше повідомлялося, що Путін змінив стратегію війни та зробив головну ставку на руйнування українського тилу балістикою і дронами, а також на прихід до влади проросійських сил у Європі.

Ми раніше інформували, що Росія цієї зими може різко посилити кампанію дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного переламу до весни 2027 року.

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