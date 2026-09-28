Екссекретар РНБО Горбулін постраждав унаслідок удару РФ по будівлі НАН України: що відомо

Володимиру Горбуліну 87 років / © gbgalsgallery.com

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Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України в історичному центрі Києва.

Про це повідомляє кореспндент ТСН.ua.

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ТСН.ua звʼязався з Володимиром Горбуліним. Він вже вдома, оскільки отримав незначні травми через вибите скло. Сказав, що зараз відпочиває.

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«Почуття гумору не зникає… Тримаймося», — сказав він.

Пізніше стало відомо, що особиста помічниця Володимира Горбуліна Наталя, за попередніми даними, загинула. Про це повідомив співрозмовник «ВВС News Україна» Ймовірно в момент удару вона була поряд з будівлею.

Володимир Горбулін — доктор технічних наук, перший віцепрезидент Національної академії наук України, перший голова Національного космічного агентства України, перший секретар РНБО України — був радником президентів Леоніда Кучми та Петра Порошенка. У 2021 році отримав звання Героя України. У 2021 та 2022 роках написав книги «Як перемогти Росію у війні майбутнього» та «Над прірвою. 200 днів російської війни». Володимиру Горбуліну 87 років.

Нагадаємо, у Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. КМВА повідомили про одну загиблу жінку та п’ятьох поранених.

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На відео, що опублікували очевидці, видно, як люди вилазять із вікон охопленої вогнем будівлі, аби врятуватися від пожежі.

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