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Екссекретар РНБО Горбулін постраждав унаслідок удару РФ по будівлі НАН України: що відомо
Колишній секретар РНБО Володимир Горбулін дістав легкі травми через вибите скло під час російського удару по будівлі НАН України, а його особиста помічниця, за попередніми даними, загинула.
Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України в історичному центрі Києва.
Про це повідомляє кореспндент ТСН.ua.
ТСН.ua звʼязався з Володимиром Горбуліним. Він вже вдома, оскільки отримав незначні травми через вибите скло. Сказав, що зараз відпочиває.
«Почуття гумору не зникає… Тримаймося», — сказав він.
Пізніше стало відомо, що особиста помічниця Володимира Горбуліна Наталя, за попередніми даними, загинула. Про це повідомив співрозмовник «ВВС News Україна» Ймовірно в момент удару вона була поряд з будівлею.
Володимир Горбулін — доктор технічних наук, перший віцепрезидент Національної академії наук України, перший голова Національного космічного агентства України, перший секретар РНБО України — був радником президентів Леоніда Кучми та Петра Порошенка. У 2021 році отримав звання Героя України. У 2021 та 2022 роках написав книги «Як перемогти Росію у війні майбутнього» та «Над прірвою. 200 днів російської війни». Володимиру Горбуліну 87 років.
Нагадаємо, у Києві 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. КМВА повідомили про одну загиблу жінку та п’ятьох поранених.
На відео, що опублікували очевидці, видно, як люди вилазять із вікон охопленої вогнем будівлі, аби врятуватися від пожежі.