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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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724
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Збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй проти Грузії

Поєдинок у Тбілісі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко / © Associated Press

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.

Порівняно з попереднім поєдинком проти Угорщини головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера зробив у стартовому складі своєї команди одразу 10 змін.

Серед тих, хто виходив зі старту на зустріч з угорцями, проти грузинів з перших хвилин гратиме лише форвард Владислав Ванат.

Україна: Трубін — Бондар, Сарапій, Михавко, Михайличенко — Назарина, Піхальонок, Зубков, Хлань — Ванат, Пономаренко

Запасні: Єрмаков, Різник, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Сікан, Циганков, Велетень, Очеретько, Матвієнко

Матч Грузія — Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.

Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія. У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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